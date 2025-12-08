السفير صلاح حليمة يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بالقائد العام للجيش الليبي

أكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، أنه أصبح هناك ضرورة لترسيم الحدود البحرية بين مصر وليبيا، بما يتوافق مع القوانين الدولية، وذلك من أجل ضمان حقوق كلا البلدين واستقرار منطقة البحر المتوسط.

وقال صلاح حليمة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أنه خلال الفترة الأخيرة، في اللقاءات بين القادة في القاهرة وليبيا، خاصة في لقاء الرئيس السيسي بالقائد العام للجيش الليبي، تم التأكيد على ضرورة العمل على إجراء الإنتخابات البرلمانية في ليبيا لضمان الإستقرار للدولة الليبية.

وتابع نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، أن اللقاء أمد على ضرورة التعاون بين مصر وليبيا والسودان للحفاظ على الأمن القومي المشترك، والتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة السودانية