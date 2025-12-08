وفاه أم وأولادها الثلاثة بسبب تسريب غاز بدمياط

شهدت عزبة 3 التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، قبل قليل، حادثًا مأساويًا بعد وفاة أم وأبنائها الثلاثة إثر اختناقهم نتيجة تسرب غاز داخل منزلهم، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى كفر سعد المركزي.

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بعثور أسرة على سيدة وأطفالها الثلاثة فاقدين للوعي داخل منزلهم، إضافة إلى إصابة نجلتها الرابعة بحالة اختناق شديدة، حيث جرى نقلها سريعًا إلى العناية المركزة نظرًا لخطورة حالتها، كما أصيب شخص آخر باختناق في نفس الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية أن تسرب الغاز داخل المنزل أدى لاختناق الأم وأطفالها أثناء نومهم، مما تسبب في وفاتهم فورًا.

أسماء الضحايا

الأم: ايمان صلاح حسن عمران والأطفال: "ساجد" و "حمزة" و "جويرية" أحمد رجب عبد الغفار قنديل

وفور وقوع الحادث، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى المكان، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى كفر سعد المركزي بينما نُقلت الطفلة المصابة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي بدأت التحقيق لكشف ملابسات الحادث.