رئيس الوزراء يتابع مع محافظ البحيرة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات
آخر أخبار حسام حبيب.. طَرَح أغنية جديدة وأثَار الجدل من خلال صورة
أحمد موسى: مواجهة الشائعات ضرورة.. وصناع التريند يروجون لمعلومات مضللة
حقيقة مصادرة جميع مركبات التوك توك بعد العمل بالسيارات البديلة
رئيس الشعبة يطمئن المواطنين: الدواجن سليمة ومحدش يقلق
وكالة الطاقة تكشف فقدان مفاعل تشيرنوبل قدرته على احتواء الإشعاع بعد ضربة مسيرة
أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
آخر الأوضاع بالقطاع| طيران الاحتلال يقصف المناطق الغربية لرفح الفلسطينية.. نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية
تأجيل محاكمة 9 متهمين في قضية خلية داعش عين شمس
سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في مصر
محكوم عليه في قضية.. ضبط سيدة ادعت القبض على شقيقها دون وجه حق ببني سويف
مدبولي يشارك في المؤتمر السنوي لممثلي المكاتب الإقليمية والقطرية الفاو غدا
محافظات

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة ، بينما غادر 8 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23304 طن تشمل : 9700 طن يوريا و 9097 طن جبس معبأ و 533 طن كلينكر و 1969 طن ملح صب و2005 طن بضائع متنوعة.

كما أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 80167 طن تشمل :   8978 طن حديد و 18131 طن خردة و 524 طن معدات و 44468 طن ذرة و1121 طن خشب زان و80 طن بذرة كتان و 3265 طن كسب عباد و 3600 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 941 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 550 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4277 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 51034 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 87900 طنًا.

كما  أشار البيان إلى أنه غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3697 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4813 حركة.

