ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة ، بينما غادر 8 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23304 طن تشمل : 9700 طن يوريا و 9097 طن جبس معبأ و 533 طن كلينكر و 1969 طن ملح صب و2005 طن بضائع متنوعة.

كما أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 80167 طن تشمل : 8978 طن حديد و 18131 طن خردة و 524 طن معدات و 44468 طن ذرة و1121 طن خشب زان و80 طن بذرة كتان و 3265 طن كسب عباد و 3600 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 941 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 550 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4277 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 51034 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 87900 طنًا.

كما أشار البيان إلى أنه غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3697 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 4813 حركة.