30 دقيقة .. البنك الأهلي يتقدم برباعية أمام بيراميدز

تقدم البنك الأهلى على بيراميدز برباعية نظيفة عقب مرور 30 دقيقة من عمر الشوط الأول في المباراة المقامة بينهما في الجولة الأولى لكأس عاصمة مصر.

أحرز البنك الأهلى الهدف الأول في الدقيقة 20 بقدم أحمد ياسر وأضاف أحمد متعب الهدف الثانى في الدقيقة 24، ثم مصطفى شلبى في الدقيقة 29 وبعدها بدقيقتين أضاف يسرى وحيد الهدف الرابع .

ويخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: زياد هيثم

خط الدفاع: يوسف فؤاد - مروان عصام - أحمد سعيد - أدهم نبيل

خط الوسط: عمر عبد العظيم - حسن طارق - أحمد فكري - زياد شاكر - علي حمودة

خط الهجوم: زياد نواوي