مؤتمر صحفي لأنجولا عقب وداع بطولة كأس الأمم الأفريقية

ودّع منتخب أنجولا بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 عقب احتلاله المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين

وتعرض منتخب أنجولا ل الخسارة من جنوب إفريقيا في الجولة الأولى بنتيجة 2-1 ثم تعادل في الجولة الثانية مع زيمبابوي 1-1، وفي الجولة الثالثة مع منتخب مصر بنتيجة 0-0.

وقرر الاتحاد الأنجولي عقد مؤتمرًا للرد على الخروج المبكر من كأس أمم إفريقيا

وفي ضوء الخروج المبكر، أعلن الاتحاد الأنجولي لكرة القدم عن مؤتمر صحفي مُقرر عقده يوم الثلاثاء المقبل 6 يناير 2026، حيث يأتي هذا الإعلان ردًا على الأداء المخيب للآمال الذي قدمته أنجولا في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025

وتواجد منتخب أنجولا في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 رفقة كل من: مصر ،جنوب إفريقيا وزيمبابوي.