بعد تفوق «مالي» 3-2 بركلات الترجيح.. إعلامي: «خسارة تونس مؤلمة»

علّق الإعلامي أمير هشام على فوز منتخب مالي على منتخب تونس 3-2 بركلات الترجيح من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «سيناريو مؤلم للمنتخب التونسي.. يا خسارة».

نجح منتخب مالي في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على منتخب تونس 3-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب على أرضية مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وسجل فراس شواط هدف منتخب تونس في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، فيما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح منتخب مالي في الوقت بدل الضائع، تصدى لها لاسين سينايوكو وسجل هدف التعادل في الدقيقة 90+7، ليتجه المنتخبان إلى الأشواط الإضافية التي انتهت أيضًا بنفس النتيجة، ثم إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب مالي بنتيجة 3-2.

وشهدت المباراة سيطرة من جانب نسور قرطاج على مجريات اللعب، حيث هددوا مرمى منتخب مالي أكثر من مرة لمحاولة التسجيل، وفي الدقيقة 26 تعرض لاسانا كوليبالي لاعب مالي للطرد المباشر بعد تدخله العنيف على حنبعل المجبري لاعب تونس.

وبتلك النتيجة، يواجه منتخب مالي نظيره منتخب السنغال في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية.