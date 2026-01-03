قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يصل القاهرة عائدا من جولة في الأقصر
السنغال تتأهل لدور الـ 8 على حساب السودان بأمم إفريقيا
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد | صور
الإيجار القديم.. اشتراط قانوني بالحصول على وحدة بديلة من نفس الغرض للمستحقين
سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026
30 دقيقة لإصدار التصريح| هيئة التنشيط تروج سياحة اليخوت عالمياً(خاص)
رئيس الأركان الأمريكية: المروحيات تعرضت للنيران وقت الانسحاب .. و العملية استغرقت ساعتين
صحيفة: جاسوس أمريكي داخل حكومة فنزويلا ساعد في اعتقال مادورو
الرئيس الأمريكي: كوبا دولة فاشة وفيها انهيار اقتصادي
وولفرهامبتون يحقق الفوز الأول له هذا الموسم بثلاثية في شباك وست هام
القيادة الأمريكية تكشف كواليس عملية فنزويلا
بعد اعتقال مادورو.. ترامب يوجه تحذيرا شديدًا لرئيس دولة أخرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس اتحاد الكيك بوكسيج: 300 مشارك في دورة المدربين والحكام

فاعليات دورة المدربين والحكام للكيك بوكسينج
فاعليات دورة المدربين والحكام للكيك بوكسينج
إسلام مقلد

أعلن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، عن ارتفاع عدد المشتركين في دورة المدربين والحكام والاختبارات والترقيات إلى 300 مدرب وحكم والمستمرة حتى 7 يناير الجاري في المركز الأوليمبي للفرق القومية بالمعادي الجديدة.

وقال محمد صيبح، إن برنامج الدورة يتضمن الدورة الأساسية للمدربين الجدد ودورة متقدمة وصقل للمدربين القدامى كما يقام على هامش الدورة التدريبية اختبارات أحزمة واختيار بعض العناصر المؤهلة لاختيار لجنة المختبرين بالاتحاد المصري للكيك بوكسيج.

فاعليات دورة المدربين والحكام

وتشهد فعاليات دورة المدربين والحكام تدريبات على الجزء العملي بحضور محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، والذي أكد أن تلك الدورات التدريبية تأتي في إطار خطة التطوير ورفع الكفاءة الفنية لجميع العاملين في منظومة الاتحاد المصري للكيك بوكسينج.

استمرار التدريب والتطوير

وأضاف صبيح أن الاتحاد يحرص دائما على استمرار التدريب والتطوير لضمان وصول رياضة الكيك بوكسينج إلى أعلى مستويات الأداء معلنا أنه بنهاية دورة المدربين والحكام سينضم المشاركين رسميا إلى أنشطة الاتحاد.

وتابع: «نسعى من خلال هذه الدورات إلى صقل مهارات المدربين والحكام، وتعزيز القدرات الفنية لديهم، بما ينعكس إيجابا على اللاعبين ويعزز سمعة مصر في البطولات الإقليمية والدولية».

وأكد رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أن المشاركة مفتوحة لجميع الراغبين من المدربين والحكام، وأن الاتحاد سيوفر كافة الدعم اللوجيستي والمناهج العلمية الحديثة لضمان الاستفادة القصوى من هذه الدورات.

واختتم محمد صبيح تصريحاته قائلا: «نتطلع إلى رؤية نتائج هذه الدورات على أرض الواقع، من خلال ارتفاع مستوى التحكيم والتدريب، وتحقيق المزيد من الإنجازات لمنتخباتنا الوطنية في مختلف المحافل الرياضية».

محمد صبيح الاتحاد المصري للكيك بوكسينج كيك بوكسينج دورة المدربين والحكام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

ترشيحاتنا

هل يجوز أداء العمرة خلال فترة العدة

هل يجوز أداء العمرة خلال فترة العدة للدعاء لزوجي والخروج من الحزن ..الإفتاء ترد

حكم الكلام أثناء سماع الأذان

حكم الكلام أثناء سماع الأذان .. دار الإفتاء توضح

دار الإفتاء

دار الإفتاء تكشف منهجها في فتاوى النوازل المالية المعاصرة

بالصور

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي.. وصفة صحية وشهية

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي

فيديو

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد