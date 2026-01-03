رئيس اتحاد الكيك بوكسيج: 300 مشارك في دورة المدربين والحكام

أعلن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، عن ارتفاع عدد المشتركين في دورة المدربين والحكام والاختبارات والترقيات إلى 300 مدرب وحكم والمستمرة حتى 7 يناير الجاري في المركز الأوليمبي للفرق القومية بالمعادي الجديدة.

وقال محمد صيبح، إن برنامج الدورة يتضمن الدورة الأساسية للمدربين الجدد ودورة متقدمة وصقل للمدربين القدامى كما يقام على هامش الدورة التدريبية اختبارات أحزمة واختيار بعض العناصر المؤهلة لاختيار لجنة المختبرين بالاتحاد المصري للكيك بوكسيج.

فاعليات دورة المدربين والحكام

وتشهد فعاليات دورة المدربين والحكام تدريبات على الجزء العملي بحضور محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، والذي أكد أن تلك الدورات التدريبية تأتي في إطار خطة التطوير ورفع الكفاءة الفنية لجميع العاملين في منظومة الاتحاد المصري للكيك بوكسينج.

استمرار التدريب والتطوير

وأضاف صبيح أن الاتحاد يحرص دائما على استمرار التدريب والتطوير لضمان وصول رياضة الكيك بوكسينج إلى أعلى مستويات الأداء معلنا أنه بنهاية دورة المدربين والحكام سينضم المشاركين رسميا إلى أنشطة الاتحاد.

وتابع: «نسعى من خلال هذه الدورات إلى صقل مهارات المدربين والحكام، وتعزيز القدرات الفنية لديهم، بما ينعكس إيجابا على اللاعبين ويعزز سمعة مصر في البطولات الإقليمية والدولية».

وأكد رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج أن المشاركة مفتوحة لجميع الراغبين من المدربين والحكام، وأن الاتحاد سيوفر كافة الدعم اللوجيستي والمناهج العلمية الحديثة لضمان الاستفادة القصوى من هذه الدورات.

واختتم محمد صبيح تصريحاته قائلا: «نتطلع إلى رؤية نتائج هذه الدورات على أرض الواقع، من خلال ارتفاع مستوى التحكيم والتدريب، وتحقيق المزيد من الإنجازات لمنتخباتنا الوطنية في مختلف المحافل الرياضية».