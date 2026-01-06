3 إصابات في صفوف المنتخب أمام بنين بكأس أمم إفريقيا

شهدت مباراة منتخب مصر أمام بنين تعرض محمد حمدي لإصابة قوية، تمثلت في قطع بالرباط الصليبي الأمامي للركبة، ما اضطره لمغادرة أرض الملعب، ليشارك أحمد فتوح بدلًا منه.

كما تعرض محمود حسن تريزيجيه لإصابة أخرى تمثلت في التواء على مستوى الركبة، أثارت قلق الجهاز الفني والجماهير.

كما تعرض رامي ربيعة للإصابة أيضا، خلال المباراة والتي تغلب فيه منتخب مصر امام علي بنين.

ظهر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، متفاعلًا بشدة مع أحداث اللقاء، حيث بدت عليه علامات القلق في بعض فترات المباراة، وحرص على توجيه التعليمات للاعبين باستمرار من على خط الملعب.

وتفاعل "العميد" بقوة عقب الهدف الثالث الذي سجله محمد صلاح، حيث احتفل مع الجماهير المغربية في مدرجات ملعب أكادير.

قدم مروان عطية أداءً لافتًا خلال اللقاء، ونجح في تسجيل هدف، إلى جانب صناعته هدفًا آخر لزميله ياسر إبراهيم.

وعقب تسجيل الهدف الأول، توجه مروان عطية نحو حسام حسن واحتضنه، في لقطة عكست حالة الانسجام بين الجهاز الفني واللاعبين.

مشادة إمام عاشور وتدخل العميد

شهدت المباراة محاولة من أحد لاعبي منتخب بنين لاستفزاز إمام عاشور، لاعب منتخب مصر البديل، إلا أن حسام حسن تدخل سريعًا، وقام بإبعاد اللاعب عن الموقف، في مشهد كاد أن يتحول إلى اشتباك.