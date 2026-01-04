قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ردده قبل أذان الفجر للمتوفى.. دعاء ليلة النصف من رجب 2026
نائبة رئيس فنزويلا: لن نكون مستعمرة لأي دولة وندعو إلى الهدوء والوحدة للدفاع عن البلاد
هافانا تشتعل بعد اعتقال مادورو.. الرئيس الكوبي يقود تظاهرات غاضبة ويطالب أمريكا اللاتينية بجبهة موحدة ضد واشنطن
رحيل الكاتبة والسيناريست هناء عطية بعد صراع مع المرض
صباح البلد يرصد أسعار الذهب اليوم 4 يناير 2026.. فيديو
ضبط الأسواق ومنع التلاعب.. استعدادات وزارة الزراعة لموسم عيد الميلاد
ابنتها فنانة شابة.. أبرز معلومات عن السيناريست هناء عطية بعد رحيلها
الأهلي يبحث عن المهاجم الحاسم| وخطة عاجلة بين الطموح والحسابات المالية.. توروب يقترح الأجانب والإدارة تدرس الأسماء
أسماء جلال تكشف عن فيلم «4 عرفي» مع أحمد فهمي قريبًا |فيديو
وزير الدفاع الياباني: إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية يُهدّد الأمن والسلام في المنطقة
نتنياهو يشيد بترامب بعد اعتقال مادورو وزوجته
رياضة

تريزيجيه وشحاتة.. ربيع ياسين يكشف عن أسماء لاعبين اكتشفهم

ربيع ياسين
ربيع ياسين
باسنتي ناجي

كشف ربيع ياسين نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر عن أسماء اللاعبين الذي أكتشفهم في منتخب مصر للشباب وأندية الدرجه الثانية.

منتخب مصر 

وقال ربيع ياسين أكتشفت 9 لاعبين من منتخب مصر حاليا  في منتخب الشباب،وهما  "رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - تريزيجيه - أحمد عيد - حسام عبد المجيد - محمود صابر - محمد شحاتة - أسامة فيصل - إبراهيم عادل" ، أما  ياسر إبراهيم ومحمود صابر تم ضمهم من أندية الدرجة الثانية.

وكان قد أكد الإعلامي جمال الغندور، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، اتفق مع جهازه المعاون على الدفع بمحمد الشناوي في حراسة المرمى أمام بنين يوم الإثنين المقبل بدور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية بالمغرب.

وتابع “الغندور” خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن التدريبات شهدت تكثيف الفقرات الخاصة لمحمد الشناوي وحسام حسن قرر الدفع به في المباراة لوجود حالة من الانسجام بينه وبين جميع اللاعبين خاصة خط الدفاع.

واختتم “الغندور” أن حسام حسن اتفق مع جهازه المعاون على أن التدوير في مركز حراسة المرمى مرفوض، وأن الشناوي هو حارس مصر خلال المباريات المقبلة في البطولة.

ربيع ياسين الاهلي الزمالك منتخب مصر

