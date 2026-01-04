تريزيجيه وشحاتة.. ربيع ياسين يكشف عن أسماء لاعبين اكتشفهم

كشف ربيع ياسين نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر عن أسماء اللاعبين الذي أكتشفهم في منتخب مصر للشباب وأندية الدرجه الثانية.

منتخب مصر

وقال ربيع ياسين أكتشفت 9 لاعبين من منتخب مصر حاليا في منتخب الشباب،وهما "رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - تريزيجيه - أحمد عيد - حسام عبد المجيد - محمود صابر - محمد شحاتة - أسامة فيصل - إبراهيم عادل" ، أما ياسر إبراهيم ومحمود صابر تم ضمهم من أندية الدرجة الثانية.

وكان قد أكد الإعلامي جمال الغندور، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، اتفق مع جهازه المعاون على الدفع بمحمد الشناوي في حراسة المرمى أمام بنين يوم الإثنين المقبل بدور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية بالمغرب.

وتابع “الغندور” خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن التدريبات شهدت تكثيف الفقرات الخاصة لمحمد الشناوي وحسام حسن قرر الدفع به في المباراة لوجود حالة من الانسجام بينه وبين جميع اللاعبين خاصة خط الدفاع.

واختتم “الغندور” أن حسام حسن اتفق مع جهازه المعاون على أن التدوير في مركز حراسة المرمى مرفوض، وأن الشناوي هو حارس مصر خلال المباريات المقبلة في البطولة.