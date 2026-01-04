قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا اليوم.. والمغرب في اختبار صعب أمام تنزانيا

كأس أمم إفريقيا
رباب الهواري

تتزايد عمليات البحث من جماهير الكرة الإفريقية حول مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب، مع دخول البطولة مرحلة الحسم التي لا تقبل القسمة على اثنين.

 وكانت مواجهتا الأمس بين السنغال والسودان، وتونس ومالي، قد دشنتا انطلاق دور الـ16، لتستمر الإثارة اليوم بمباراتين من العيار الثقيل.

المغرب يخشى مفاجآت تنزانيا

تتجه الأنظار في مواجهات اليوم إلى منتخب المغرب، صاحب الأرض والجمهور، والذي يصطدم بمنتخب تنزانيا في لقاء لا يخلو من الحذر. ورغم الفوارق التاريخية والفنية، إلا أن مباريات الأدوار الإقصائية كثيرًا ما تشهد مفاجآت غير متوقعة، ما يفرض على “أسود الأطلس” التعامل بجدية كاملة لحجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

قمة إفريقية بين الكاميرون وجنوب إفريقيا

وفي المباراة الثانية، يلتقي منتخب الكاميرون مع نظيره جنوب إفريقيا في مواجهة قوية تجمع بين منتخبين يملكان تاريخًا وخبرة كبيرة في البطولة القارية. وتُعد المباراة اختبارًا حقيقيًا للطرفين، في ظل الطموحات المشتركة لمواصلة المشوار نحو اللقب.

مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا اليوم

  • المغرب × تنزانيا – دور الـ16 – اليوم الأحد 4 يناير 2026 – الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
  • جنوب إفريقيا × الكاميرون – دور الـ16 – اليوم الأحد 4 يناير 2026 – الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا غدًا

تتواصل منافسات دور الـ16 غدًا بإقامة مواجهتين لا تقلان أهمية، حيث يدخل منتخب مصر تحديًا جديدًا أمام بنين، بينما يواجه منتخب نيجيريا نظيره موزمبيق، في صراع مباشر على بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي.

  • مصر × بنين – غدًا الاثنين 5 يناير 2026 – الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
  • نيجيريا × موزمبيق – غدًا الاثنين 5 يناير 2026 – الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
     

مرحلة لا تقبل الأخطاء

ومع استمرار منافسات ثمن النهائي، تزداد سخونة البطولة، حيث يدرك الجميع أن أي خطأ قد يعني نهاية المشوار، ما يعد الجماهير بمواجهات مليئة بالإثارة والندية حتى صافرة النهاية


 

كأس أمم أفريقيا أخبار الرياضة منتخب السنغال منتخب مصر

