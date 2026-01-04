تريزيجيه: بنين منتخب قوي وهدفنا التتويج بكأس الأمم الإفريقية.. فيديو

علق محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر على مباراة الفراعنة أمام بنين المقرر خوضها غدا الإثنين فى بطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال تريزيجيه، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة مصر وبنين: جميع اللاعبين جاهزين لمباراة الغد أمام بنين في دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا، وتدرب الفريق خلال الفترة الماضية تحت قيادة المدير الفني حسام حسن، والجميع جاهز للمباراة ويرغب فى الفوز والتأهل لدور الـ8.

وأضاف تريزيجيه: "فى هذه المباريات يكون لكل فرصة ثمن، ولابد من استغلال أنصاف الفرص لتحقيق الفوز، لأن الفرصة يمكن ألا تأتى مرتين، وبالتالي سنعمل على تحقيق الفوز حتى لا تتعقد الأمور".