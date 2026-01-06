حمادة الشربيني: فرصة لحاق تريزيجيه بمباراة دور ربع النهائي ضعيفة

أكد حمادة الشربيني، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، رئيس بعثة مصر في المغرب، أن فرص لحاق تريزيجيه بمباراة ربع النهائي ضعيفة، بعد إصابته أمام بنين اليوم الأثنين في لقاء دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا.

وقال حمادة الشربيني في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج الكلاسيكو على قناة ON E: "فرص لحاق تريزيجيه بمباراة ربع النهائي يوم السبت ضعيفة".

وتابع: "الجهاز الطبي سيعمل بكل قوة مع تريزيجيه، وموقفه النهائي سيتحدد بعد 48 ساعة".

وواصل: "ننهي حاليًا إجراءات سفر محمد حمدي لألمانيا لإجراء عملية الرباط الصليبي".