كل المصريين يحبوكم بالزاف.. شوبير يشكر جمهور المغرب على دعمهم للمنتخب الوطني

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بجمهور المغرب خلال دعمهم لمنتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكتب شوبير عبر حسابه على “فيس بوك”: "‏من لا يشكر الناس لا يشكر الله، كل الناس في مصر مقدرة جدا المساندة الكبيرة من جماهير المغرب لمنتخب مصر، وده مش غريب على أخواتنا في المغرب، أنا لعبت كتير في المغرب، وشوفت ده بنفسي، ولو في أي آراء بخصوص قرار حكم في لعبة؛ دي آراء أفراد مش أكتر، وبالنسبة لحسام حسن، أعتقد إنه وضَّح حقيقة رد فعله في تصريح واضح... دايما يا مغرب كل المصريين يحبوكم بالزاف".

ونجح منتخب مصر في العبور لدور الـ 8 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز علي بنين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأنهى منتخب مصر الشوط الإضافي الأول، أمام بنين بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا.

ونجح ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر، في إحراز هدف الفراعنة الثاني أمام بنين في الدقيقة 97 من عمر المباراة في الشوط الإضافي الأول.

وعزز محمد صلاح تقدم منتخب مصر بهدف ثالث في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.