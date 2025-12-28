تريزيجية: حسام حسن مثل أعلى لكل لاعبي المنتخب وهو أسطورة مصرية

كشف الإعلامي أمير هشام،عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تصريحات أدلي بها اللاعب محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر قبل مباراة الفراعنة ومنتخب أنجولا بكأس الأمم الأفريقية.

وقال تريزيجيه: حسام حسن مثل أعلى لكل لاعبي منتخب مصر وهو أسطورة مصرية كبيرة، ويمتلك فنيات عالية وروح و إصرار كبير، وجود مدرب بحجم واسم حسام حسن و إبراهيم حسن مكسب ويمنحك قوة في حديثه معنا خاصة أنهما قدوة و حصلا علي العديد من الألقاب مع المنتخب".

وأكد محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن مواجهة أنجولا في الجولة الثالثة بكأس أمم أفريقيا، لن تكون سهلة، مشددًا على أن المنتخب المصري يدخل أي مباراة بهدف واحد فقط هو تحقيق الفوز، احترامًا لقوة جميع المنافسين.

وأضاف تريزيجيه، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد اليوم قبل مباراة أنجولا، أن الاستعداد للقاء بدأ مباشرة عقب انتهاء مباراة جنوب أفريقيا، في إطار التركيز الكامل على المرحلة المقبلة من البطولة.