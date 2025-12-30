لبلبة تهنئ جمهورها بالعام الجديد: ربنا يبعد عن مصرنا الحبيبة كل شر

حرصت النجمة لبلبة علي تهنئة جمهورها، بمناسبة العام الجديد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وقالت لبلبة في مقطع فيديو : كل سنة وأنتم طيبين ويا رب الخير والسعادة ليكم كلكهم فى السنة الجديدة ويا رب يبعد عن مصرنا الحبيبة كل شر".

و كانت قد أعربت الفنانة لبلبة عن سعادتها الكبيرة بتجربتها الفنية الأخيرة مع الفنانة نيللي كريم، مؤكدة أن العمل جمع بينهما بشكل مختلف عن أي تعاون سابق.

وقالت لبلبة، خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت على قناة صدى البلد على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، إن علاقتهما كانت قائمة على الصداقة، لكنها المرة الأولى التي تقضيان فيها فترة طويلة معًا داخل كواليس العمل، ما بين التمثيل وتبادل الأفكار والحياة اليومية.

وأشادت لبلبة بموهبة نيللي كريم، واصفة إياها بالفنانة المتجددة دائمًا في اختياراتها وأدوارها، مؤكدة أن التجربة كانت إنسانية وفنية مميزة تركت أثرًا إيجابيًا لديها.