الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ جنوب سيناء يهنئ راهبات دير البنات بأعياد الميلاد والقديسة كاترين

المحافظ يهنئ راهبات دير وادي فيران
ايمن محمد

زار اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، دير الراهبات بوادي فيران، مقدّمًا التهنئة للراهبات بمناسبة عيد القديسة كاترين وعيد الميلاد المجيد، حيث أهداهن بوكيه ورد تعبيرًا عن التقدير والمشاركة الوجدانية في هذه المناسبة.

جاءت الزيارة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص الدولة على ترسيخ قيم المحبة والتآخي بين أبناء الوطن، وذلك ضمن الجولة الميدانية التي يجريها محافظ جنوب سيناء لتفقد مستوى الخدمات بمدن وادي فيران وسانت كاترين وطابا.

وأكد محافظ جنوب سيناء، خلال الزيارة، حرصه الدائم على زيارة دور العبادة والتواصل المباشر مع مختلف أطياف المجتمع، مشددًا على أن هذه الزيارات تعكس روح الوحدة الوطنية التي يتميز بها الشعب المصري، وتعزز قيم السلام والمحبة والتعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد.

من جانبهن، أعربت الراهبات عن بالغ سعادتهن بهذه الزيارة، وقدّمن الشكر والتقدير لمحافظ جنوب سيناء على اهتمامه وحرصه على مشاركتهن الاحتفال بهذه المناسبة، مثمّنات جهوده في دعم روح التآخي والتواصل الإنساني داخل محافظة جنوب سيناء.

