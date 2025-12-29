البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يزور رئيس الطائفة الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد| صور

زار صباح اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الدكتور القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية، بالنزهة الجديدة، بالقاهرة.

التهنئة بعيد الميلاد

شارك في الزيارة صاحبا النيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، وسيادة المطران مار إفرام إيلي وردة، مطران إيبارشية القاهرة، والنائب البطريركي على السودان للسريان الكاثوليك، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، والعلمانيين.

وخلال اللقاء، تم تبادل كلمات التهنئة بعيد الميلاد المجيد، والعام الجديد، مؤكدين جميعًا أهمية هذه المناسبة كزمن للسلام، والمحبة، والشهادة المشتركة في المجتمع المصري، كما تمت الإشارة إلى ضرورة استمرار الحوار، والتعاون بين الكنائس، وخدمة الوطن بروح المحبة والوحدة، بالإضافة إلى مناقشة بعض الموضوعات الأخرى، وانتهت الزيارة بتبادل التهاني، والتقاط الصور التذكارية.



