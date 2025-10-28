بقوة 6.1 ريختر.. زلزال يضرب تركيا

أعلنت إدارة الطوارئ التركية بحدوث زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب مدينة باليكسير غربي البلاد، بحسب نبأ عاجل للقاهرة الإخبارية.

وفي سياق آخر، أفادت وكالة "الأناضول" التركية، اليوم الاثنين، بأن محكمة تركية أصدرت أمر اعتقال جديد لرئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو بتهمة "التخابر السياسي"، في تصعيد لحملة قمع تشنها الدولة على المعارضة منذ فترة طويلة، بحسب وكالة "رويترز".

وينفي إمام أوغلو جميع التهم الموجهة إليه، وقال عبر منصة إكس "مثل هذا الافتراء والكذب والتآمر لا يخطر ببال الشيطان!... نحن أمام فعل فاضح مخزٍ لا يمكن وصفه بالكلمات".

ونفى أوغلو أيضا التهمة الأحدث في المحكمة، أمس الأحد، في بيان أصدره من السجن يوم الجمعة.