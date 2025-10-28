قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإعلان عن حكام مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري
الحاجة نبيلة تُقبِّل عمرو أديب على الهواء.. والإعلامي: واحدة هنا كمان| فيديو
بقوة 6.1 ريختر.. زلزال يضرب تركيا
حلمي طولان يهدد بالانسحاب من تدريب منتخب مصر في كأس العرب بسبب تجاهل رابطة الأندية
تفاصيل زلزال ضرب شمال مطروح.. ماذا قال الأهالي؟
ثروت الخرباوي يفضح الإخوان: هكذا يتم استثمار أموالهم في أوروبا.. فيديو
حقيقة وجود تقصير وإهمال في واقعة إصابة لاعبة مركز شباب الإبراهيمية بمباراة غزل المحلة
زاهي حواس يكشف تفاصيل مهمة عن لعنة الفراعنة وسر التحنيط
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 بمحلات الصاغة
موريتانيا: نثمن جهود الوساطة لمصر وأمريكا وقطر وتركيا لوقف الحرب في غزة
وزيرة الخارجية الفلسطينية: يجب تمكين الحكومة من أداء مسؤولياتها بجميع الأراضي المحتلة
جوزي مات قبل ما يشوف اللي أنا فيه.. بلبل الشرقية: انبسطت لما بقيت ترند
أخبار العالم

وزير الخارجية الصيني: نسعى مع الولايات المتحدة لتهيئة الظروف لتنمية العلاقات الثنائية واستقرارها

أ ش أ

أعرب وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم /الإثنين/، عن أمله في أن تعمل الصين والولايات المتحدة الأمريكية في الاتجاه نفسه للإعداد الجيد للتفاعلات رفيعة المستوى بين الجانبين، وتهيئة الظروف الملائمة لتنمية العلاقات الثنائية.


وذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية أن تصريحات وانج يي، وهو عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، جاءت خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.


وقال وزير الخارجية الصيني إن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة تؤثر على العالم بأسره، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية الصحية والمستقرة والمستدامة تخدم المصالح طويلة الأجل لكلا البلدين، وتلبي تطلعات المجتمع الدولي.


وأضاف أن الرئيسين الصيني شي جين بينج والأمريكي دونالد ترامب، هما قائدان من الطراز العالمي حافظا على تبادلات طويلة الأمد واحترام متبادل، وهو ما يعد أصلًا استراتيجيًا ثمينًا في العلاقات بين البلدين.


وأشار وانج يي إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة واجهت مؤخرًا بعض الاحتكاكات، موضحًا أنه خلال المحادثات التي عُقدت في كوالالمبور، أوضح الجانبان مواقفهما، وعززا التفاهم المتبادل، وتوصلا إلى توافق إطاري بشأن معالجة القضايا الاقتصادية والتجارية الملحة على قدم المساواة.


وأكد الوزير الصيني أن هذه النتائج تُظهر إمكانية استقرار العلاقات الثنائية ودفعها قدمًا طالما التزم الجانبان بالتوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا الدولتين، وتمسكا بمبادئ المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة، وسعيا لحل الخلافات عبر الحوار بعيدًا عن الضغوط.


ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن العلاقات الأمريكية-الصينية هي أهم علاقة ثنائية في العالم، معربًا عن تطلعه إلى إرسال إشارة إيجابية إلى المجتمع الدولي من خلال التفاعلات رفيعة المستوى بين الجانبين.
 

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو معالجة القضايا الاقتصادية والتجارية وزير الخارجية الصيني وانج يي الصين والولايات المتحدة الأمريكية

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

احتفالية الهيئة القبطية الإنجيلية باليوبيل الماسي

الزناتي يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية

السفارة الصينية

محافظ القاهرة يشهد حفل الاستقبال بمناسبة الذكرى الـ76 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية

السفير ماجد عبدالفتاح

السفير ماجد عبدالفتاح: مصر ساهمت بدور بارز وكبير جدًا في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

بالصور

احمد سعد يشعل حفله بمدينة أكتوبر وسط حضور كبير

أحمد سعد

بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

مهرة مدحت

فوز بلال الملاح بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة السينما لدورة 2025 – 2029

بلال الملاح والمخرج شريف عرفة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟

فيديو

ياسر فرج

انفصل عنها وعاد لها بعد مرضها.. قصة ياسر فرج ومأساة رحيل زوجته

افراح النجوم

موسم زواج النجوم.. منة شلبي تتصدر المشهد واحتفالات متتالية تهز الوسط الفني

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

