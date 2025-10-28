وزير الخارجية الصيني: نسعى مع الولايات المتحدة لتهيئة الظروف لتنمية العلاقات الثنائية واستقرارها

أعرب وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم /الإثنين/، عن أمله في أن تعمل الصين والولايات المتحدة الأمريكية في الاتجاه نفسه للإعداد الجيد للتفاعلات رفيعة المستوى بين الجانبين، وتهيئة الظروف الملائمة لتنمية العلاقات الثنائية.



وذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية أن تصريحات وانج يي، وهو عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، جاءت خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.



وقال وزير الخارجية الصيني إن العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة تؤثر على العالم بأسره، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية الصحية والمستقرة والمستدامة تخدم المصالح طويلة الأجل لكلا البلدين، وتلبي تطلعات المجتمع الدولي.



وأضاف أن الرئيسين الصيني شي جين بينج والأمريكي دونالد ترامب، هما قائدان من الطراز العالمي حافظا على تبادلات طويلة الأمد واحترام متبادل، وهو ما يعد أصلًا استراتيجيًا ثمينًا في العلاقات بين البلدين.



وأشار وانج يي إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة واجهت مؤخرًا بعض الاحتكاكات، موضحًا أنه خلال المحادثات التي عُقدت في كوالالمبور، أوضح الجانبان مواقفهما، وعززا التفاهم المتبادل، وتوصلا إلى توافق إطاري بشأن معالجة القضايا الاقتصادية والتجارية الملحة على قدم المساواة.



وأكد الوزير الصيني أن هذه النتائج تُظهر إمكانية استقرار العلاقات الثنائية ودفعها قدمًا طالما التزم الجانبان بالتوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا الدولتين، وتمسكا بمبادئ المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة، وسعيا لحل الخلافات عبر الحوار بعيدًا عن الضغوط.



ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن العلاقات الأمريكية-الصينية هي أهم علاقة ثنائية في العالم، معربًا عن تطلعه إلى إرسال إشارة إيجابية إلى المجتمع الدولي من خلال التفاعلات رفيعة المستوى بين الجانبين.

