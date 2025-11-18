أزمة قبل سفر الزمالك إلى جنوب أفريقيا.. الغندور يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور عن أزمة جديدة تواجه نادي الزمالك قبل سفر بعثة الفريق إلى جنوب أفريقيا استعدادًا للمباراة المقبلة.

وقال الغندور، خلال برنامجه «ستاد المحور»، إن إدارة النادي والمدير الرياضي جون إدوارد كانا يخططان لسفر بعثة الزمالك على طائرة خاصة، بهدف منح اللاعبين أكبر قدر من الراحة والاسترخاء قبل اللقاء.

وأضاف أن مطار مدينة بولوكواني، التي ستستضيف المباراة، يعتبر صغيرًا ولا يستقبل سوى الرحلات الداخلية الصغيرة، مما جعل فكرة الطائرة الخاصة غير عملية. وبالتالي تم اتخاذ قرار بالسفر عبر الطيران العادي من القاهرة إلى مدينة جوهانسبرج، ثم القيام برحلة جديدة إلى بولوكواني لإقامة المباراة، مع إلغاء فكرة الطائرة الخاصة.