ينزع غزة عن جغرافيا فلسطين.. أول رد من حماس على اعتماد مشروع القرار الأمريكي
فلسطين ترحب بالقرار الأممي بشأن غزة: جاهزون للتنفيذ وتحمل المسئولية كاملة
أحمد عبدالباسط ينتقد حسام حسن: منتخب مصر ليس ساحة لتقسيم الجماهير
السفير الروسي لمجلس الأمن: لن ندعم قرارا لا يتضمن حل الدولتين
بعد قرارات مجلس الأمن.. ترامب يوجه الشكر لمصر وعدد من الدول العربية
الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على مبان مملوكة لإحدى شركات القطاع العام
هل يجب إعادة الوضوء بعد تناول لحوم الإبل؟.. اعرف حكم الشرع
انخفاض سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
أجنبي يطلب من فرد شرطة ملابسه.. الداخلية تكشف حقيقة الفيديو المتداول
متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب
في دقائق.. رابط وطريقة الاستعلام عن الرقم التأميني 2025 عبر موقع التأمينات
تسلا تسرع خطتها للتخلص من المكونات الصينية في سيارات السوق الأمريكية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

وكيل أحمد قندوسي يحسم الجدل: لا مفاوضات مع الزمالك

أحمد قندوسي
أحمد قندوسي
رباب الهواري

حسم نصر يحيى، وكيل اللاعب الجزائري أحمد قندوسي المحترف في صفوف نادي لوجانو السويسري، الجدل الدائر خلال الأيام الماضية حول ارتباط اسم اللاعب بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا بشكل قاطع أن ما تردد حول وجود اتصالات أو مفاوضات ليس له أي أساس من الصحة.

نصر يحيى: لم يحدث أي تواصل من الزمالك

في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، قال نصر يحيى إن إدارة الزمالك لم تتواصل معه من قريب أو بعيد بشأن ضم اللاعب، سواء عبر اتصالات رسمية أو مفاوضات شفوية، موضحًا أن كل ما تم تداوله مجرد اجتهادات إعلامية لا ترتبط بالواقع.

وأضاف وكيل اللاعب أن قندوسي يركز في الوقت الحالي على مشواره مع فريقه السويسري، وأن الجهاز الفني ولجنة الكرة في لوجانو يقدّرون اللاعب ويعتبرونه أحد العناصر المهمة في قائمة الفريق، مما يجعل فكرة رحيله غير مطروحة من الأساس.

أوضح نصر يحيى أن اللاعب سعيد بتجربته في الدوري السويسري، ويشعر بالاستقرار الفني والمعنوي داخل النادي، الأمر الذي يدعم استمراره خلال الفترة المقبلة. وأكد أن الحديث عن انتقاله في الشتاء غير واقعي، لأن اللاعب مرتبط بعقد مستمر ويحظى بثقة المسؤولين في لوجانو.

وشدد على أن مستقبل اللاعب محسوم في الوقت الحالي، ولا توجد رغبة لدى الإدارة أو اللاعب في مناقشة أي عروض خلال يناير، مشيرًا إلى أن قندوسي يضع كامل تركيزه على مواصلة تطوير أدائه وتقديم موسم قوي مع فريقه.

اختتم وكيل قندوسي حديثه بالتأكيد على احترامه لنادي الزمالك وجماهيره، لكنه جدد نفيه القاطع لأي تواصل، مؤكدًا أن الأولوية الحالية للاعب هي الاستمرار في أوروبا. وأشار إلى أن الباب سيظل مفتوحًا لأي احتمالات مستقبلية، لكن الحديث عن انتقال وشيك في الشتاء غير صحيح تمامًا


 

