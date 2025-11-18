شبانة يكشف حقيقة اقتراب الزمالك من ضم أحمد قندوسي

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن كواليس الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية حول دخول الزمالك في مفاوضات مع اللاعب أحمد قندوسي، مؤكّدًا أن الأمور ليست كما يتم تداولها.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc" إن ما يتردد عن تحرك الزمالك لضم قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا السابق، لا يتماشى مع الاتفاقات القائمة بين النادي واللاعب

وأوضح أن هناك اتفاقًا واضحًا بين سيراميكا وقندوسي يقضي بعدم لعبه في أي نادٍ داخل مصر لمدة ثلاث سنوات، وذلك التزامًا بالتفاهم الذي تم مع النادي الأهلي.

وأوضح أن هناك ما يشبه اتفاق الجنتل مان بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، ينص على عدم عودة أحمد قندوسي للملاعب المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما يجعل أي حديث عن انتقاله للزمالك في الوقت الحالي غير قابل للتطبيق من الناحية العملية.

شبانة أكد أن هذا الاتفاق تم من البداية عند انتقال اللاعب، وهو ما يفسر غياب قندوسي عن أي مفاوضات حقيقية مع الأندية الكبرى داخل مصر، رغم تداول اسمه بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة.