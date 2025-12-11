سعوديون ينقذون مقيما مصريا علق داخل سيارته وسط السيول الجارفة في حائل

في مشهد يعكس روح التعاون والتكافل، تمكن شبان سعوديون من إنقاذ مقيم مصري علق داخل سيارته وسط السيول الجارفة التي اجتاحت منطقة حائل في المملكة العربية السعودية.

ووفقاً لما نشرته قناة “العربية”، أظهر مقطع فيديو متداول سيارة نقل وقد حاصرتها السيول العنيفة، بينما كان المقيم المصري يقف أعلى سقفها محاولاً النجاة.

وعند وصول سيارتين، لم يتردد شابان سعوديان شجاعان في الاندفاع فوراً باتجاه السيارة المحاصرة لإنزال المواطن المصري واصطحابه إلى بر الأمان.

بعد إنقاذه، عبر الشاب المصري في فيديو بثته القناة عن عميق شكره وامتنانه للشباب السعوديين الذين أنقذوا حياته، مؤكداً كرم ضيافتهم ومعاملتهم الحسنة.

وقال المقيم: "الشباب لم يقصروا معي، ولم أر منهم إلا كل خير، وأشعر بأنني في بلدي الثاني".

وتأتي الحادثة بالتزامن مع توقعات بهطول أمطار رعدية غزيرة وسيول على مناطق واسعة في المملكة العربية السعودية اليوم، حيث تشهد العديد من المناطق حالة من الطقس السيئ وجريان للسيول.