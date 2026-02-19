إبراهيم سعيد يهنئ متابعيه بشهر رمضان

هنأ ابراهيم سعيد، لاعب الأهلي السابق متابعيه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه على فيسبوك: "بمناسبة الشهر الفضيل أقول لكم كل عام وأنتم بخير، أدعو الله أن يملأ قلبكم بالسعادة والطمأنينة.

أهنئكم بقدوم شهر الرحمة والمغفرة، شهر رمضان المبارك، تقبل الله طاعاتكم ، وجعل الله أيامكم فيه عامرة بالذكر رمضان كريم".

وكانت قد تفاقمت أزمة بين نجمي كرة القدم السابقين، إبراهيم سعيد وبشير التابعي، بسبب تصريحات في أحد البرامج التليفزيونية.

وقال بشير التابعي في تصريحات تليفزيونية: “إبراهيم سعيد أغلب واحد في الدنيا، كان بيعدي علي عشان أفطره عشان معهوش فلوس، دلوقتي خلاص، أنا بحب إبراهيم سعيد جدًا”.

رد إبراهيم سعيد

ورد إبراهيم سعيد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أنت كده بتحبني، لو كنت تكرهني كنت هتقول ايه”.

وأضاف: “الأمر صعب، مش عارف اقول ايه يا كابتن بشير، يعني عيب، عيب، فطار إيه، مش فاهم، وبنعزم بعض وأنت عزمتني، ايه ده، فيه شيء اسمه أصول”.

وأتم: "أنت بتتكلم في فطار، ده هما بيضتين، هتذلني ببضتين، يعني حسبت أنك عزمتني وأنا لما عزمتك، هذا عيب، يعني مثلا لما عزمتني في فطار في رمضان كنت رحت لمائدة الرحمن؟!، المفروض نحترم زملائنا، زمن غريب وأنا هحاول ابعت له البيضتين".