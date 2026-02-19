صادرات كوريا الجنوبية تسجل مستوى قياسيا خلال يناير الماضي

أ ش أ

قفزت صادرات كوريا الجنوبية إلى مستويات قياسية خلال شهر يناير الماضي، مدفوعة بزيادة الطلب على أشباه الموصلات والسيارات، وفقا للبيانات الصادرة عن مصلحة الجمارك الكورية.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية “كيه بي إس”، اليوم الخميس، أن إجمالي الصادرات بلغ 65.8 مليار دولار الشهر الماضي، بزيادة قدرها 33.8% على أساس سنوي.

وبلغت قيمة شحنات قطاع أشباه الموصلات 20.7 مليار دولار، أي أكثر من ضعف ما تم تسجيله في نفس الفترة من العام الماضي.

فيما قفزت الصادرات إلى الصين بنسبة 46.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 13.5 مليار دولار، بينما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 29.4% لتصل إلى 12 مليار دولار.

على صعيد آخر، زادت الواردات بنسبة 11.6% لتصل إلى 57.1 مليار دولار، ما أدى إلى حدوث فائض تجاري قدره 8.7 مليار دولار.