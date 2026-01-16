قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقارير: مانشستر سيتي ينهي صفقة مدافع كريستال بالاس
عطل عالمي يضرب منصة إكس المملوكة لإيلون ماسك
مدرب نيجيريا يعبر عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام المغرب ويستعد لمواجهة مصر
‏السنغال لا تنتصر أمام أصحاب الأرض في الأدوار الإقصائية بأمم إفريقيا
أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة
جامعة العاصمة تحصد إنجازات نوعية في التعليم والبحث والرياضة مع انطلاقة قوية لعام 2026
رضا بهلوي عن هجوم أمريكي ضد إيران: ترامب رجل يفي بوعوده
ابتزاز اقتصادي .. ترامب يهدد الدول المعارضة لضم جرينلاند بفرض رسوم جمركية
المغربي جلال جيد حكما لمباراة مصر ونيجيريا
كل ما تريد معرفته عن كشف مجمع سكني أثري متكامل للرهبان
كانوا نايمين والسخان انفجر.. جيران ضحايا تسرب الغاز يكشفون سبب الوفاة
قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر
فن وثقافة

محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه محمد

محمد رمضان
محمد رمضان
سعيد فراج

طرح الفنان محمد رمضان، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم محمد، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة. 

وروج محمد رمضان، لأغنية محمد، عبر حساباته على السوشيال ميديا، فكتب: «أغنية محمد دلوقتي على كل المنصات .. أعمل منشن ل٣ محمدات تعرفهم .. ثقة في الله نجاح يليق بمحمد .. #حمو #حمادة #مودي #حمودي وايه كمان ؟!⁩⁩». 

أحدث أغاني محمد رمضان

روج الفنان محمد رمضان لأحدث أغانيه المنتظرة بمشاركة لارا ترامب الذى من المقرر ان تطرح قريبا.

وشارك جمهوره فيديو ترويجي عبر انستجرام قال من خلاله: الأغنية الجديدة مع لارا ترامب دخلنا مع بعض الاستوديو حطت صوتها على الأغنية، أخوكم من الجيزة يعني بلد الفراعين، وبقولها في الأغنية اختارتك من وسط البنات يلا يا لارا على الأهرامات".

كشف الفنان محمد رمضان عن وصول مشاهدات أغنيته الجديدة إلى مليون مشاهدة خلال ٢٤ ساعة، هذه الأغنية لبطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة، والتى قدمها خلال المباراة الافتتاحية في 21 ديسمبر الجاري في المغرب.

وطرح النجم محمد رمضان عددًا من الأغنيات خلال الفترة الماضية، من بينها: «ولا ليلة»، «I Don’t Know»، «معاك للصبح»، وأحدثها أغنية «Toxic» كلمات وألحان محمد رمضان، كما يستعد رمضان لعرض فيلمه الجديد «أسد» بعد طرح البرومو الرسمي له، وهو من تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

أعمال محمد رمضان

انتهى الفنان محمد رمضان من تصوير مشاهده فى أحدث أفلامه “أسد” والمقرر طرحه عام ٢٠٢٦.

وشاركت المخرجة شيرين دياب فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك ، أثناء الإحتفال على أنغام أغنية “نمبر 1”.

وفيلم أسد يشهد أول تعاون بين محمد رمضان والمخرج محمد دياب ويشارك في بطولته كل من ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبد الحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج.

فيلم أسد

دور أحداث الفيلم في حقبة المماليك، حيث يجسد محمد رمضان شخصية “علي الفارسي”، الذي قاد الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي عام 1280. يُصنف الفيلم ضمن الأعمال التاريخية التي تسلط الضوء على فترات زمنية هامة في التاريخ الإسلامي.

أبطال فيلم أسد 

“أسد” من بطولة محمد رمضان، والنجمة اللبنانية رزان جمال، وعلى قاسم، وماجد الكدواني، والفنانة السودانية إسلام مبارك، وأحمد داش، والنجم الفلسطيني كامل الباشا.

محمد رمضان أغاني محمد رمضان الفنان محمد رمضان أعمال محمد رمضان

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد