محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه محمد

طرح الفنان محمد رمضان، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم محمد، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

وروج محمد رمضان، لأغنية محمد، عبر حساباته على السوشيال ميديا، فكتب: «أغنية محمد دلوقتي على كل المنصات .. أعمل منشن ل٣ محمدات تعرفهم .. ثقة في الله نجاح يليق بمحمد .. #حمو #حمادة #مودي #حمودي وايه كمان ؟!⁩⁩».

أحدث أغاني محمد رمضان

روج الفنان محمد رمضان لأحدث أغانيه المنتظرة بمشاركة لارا ترامب الذى من المقرر ان تطرح قريبا.

وشارك جمهوره فيديو ترويجي عبر انستجرام قال من خلاله: الأغنية الجديدة مع لارا ترامب دخلنا مع بعض الاستوديو حطت صوتها على الأغنية، أخوكم من الجيزة يعني بلد الفراعين، وبقولها في الأغنية اختارتك من وسط البنات يلا يا لارا على الأهرامات".

كشف الفنان محمد رمضان عن وصول مشاهدات أغنيته الجديدة إلى مليون مشاهدة خلال ٢٤ ساعة، هذه الأغنية لبطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة، والتى قدمها خلال المباراة الافتتاحية في 21 ديسمبر الجاري في المغرب.

وطرح النجم محمد رمضان عددًا من الأغنيات خلال الفترة الماضية، من بينها: «ولا ليلة»، «I Don’t Know»، «معاك للصبح»، وأحدثها أغنية «Toxic» كلمات وألحان محمد رمضان، كما يستعد رمضان لعرض فيلمه الجديد «أسد» بعد طرح البرومو الرسمي له، وهو من تأليف محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

أعمال محمد رمضان

انتهى الفنان محمد رمضان من تصوير مشاهده فى أحدث أفلامه “أسد” والمقرر طرحه عام ٢٠٢٦.

وشاركت المخرجة شيرين دياب فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك ، أثناء الإحتفال على أنغام أغنية “نمبر 1”.

وفيلم أسد يشهد أول تعاون بين محمد رمضان والمخرج محمد دياب ويشارك في بطولته كل من ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبد الحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج.

فيلم أسد

دور أحداث الفيلم في حقبة المماليك، حيث يجسد محمد رمضان شخصية “علي الفارسي”، الذي قاد الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي عام 1280. يُصنف الفيلم ضمن الأعمال التاريخية التي تسلط الضوء على فترات زمنية هامة في التاريخ الإسلامي.

أبطال فيلم أسد

“أسد” من بطولة محمد رمضان، والنجمة اللبنانية رزان جمال، وعلى قاسم، وماجد الكدواني، والفنانة السودانية إسلام مبارك، وأحمد داش، والنجم الفلسطيني كامل الباشا.