الدردير: لو حسام حسن قدر يطور الـهجوم منتخب مصر هيوصل نهائي كأس العالم

كشف الإعلامي والناقد الرياضي عمرو الدردير عن طريقة الوصول لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية القادم لمنتخب مصر مع المدرب حسام حسن.

وكتب الدردير عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"بمناسبة انتهاء بطولة أمم أفريقيا، الطريقة اللي حسام حسن لعب بيها، وكسبنا بيها جنوب أفريقيا بـ10 لاعيبة، وكسبنا كوت ديفوار حامل اللقب، وخسرنا من السنغال بطل البطولة بكرة طايشة وكان عندنا مشكلة في التحولات الهجومية…".

وأضاف: "لو حسام حسن قدر من هنا لحد شهر يونيو يشتغل ويطوّر الطريقة دي هجوميًا، منتخب مصر ممكن يوصل سيمي فاينال كأس العالم.. وأنا هنا بتكلم جد، مش بهزر".



أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، احترامه الكامل للجماهير المغربية، عقب مباراة نيجيريا، قائلا:"تشجيع أي جمهور لأي منتخب هو أمر طبيعي ولا يمثل أي أزمة.





وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: "كل واحد حر يشجع اللي هو عايزه".

وأكد حسام حسن دعمه لمنتخب المغرب خلال مشاركته التاريخية في كأس العالم بقطر.

وتابع: كلنا في مصر كنا بنشجع المغرب، وأنا كنت موجود في قطر وفرحتنا كانت كبيرة باللي حققوه .

وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر انه تربطه علاقته جيدة مع وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، قائلًا: «بتجمعني علاقة طيبة مع وليد الركراكي ومازالت، وسعيد إنه مدرب وطني وقدر يوصل لنص نهائي كأس العالم».