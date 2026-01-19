قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس بوتين يتلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
مشاهد قبيحة.. رئيس الفيفا يعلق على أحداث نهائي أمم أفريقيا 2025
بالأرقام| طفرة في خدمات التحسين الوراثي والرعاية البيطرية خلال ديسمبر
الهباش: لولا مصر لتمكن الاحتلال من تهجير الفلسطينيين
صبحي يهبط في الغردقة بـ«طائرة الجودو الأولمبي».. و365 مقاتلاً من 16 دولة يستعدون للمعركة
مجلس الشيوخ يوافق على حالات الإعفاء من الضريبة العقارية
الغردقة تعلن «الحرب البيطرية» على الكلاب الضالة.. 15 كلبًا في أولى حملات المدينة
تطور مهم في حفر الآبار الجوفية وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بالطاقة الشمسية
وضع منهج جوهري جديد لصناعة الغزل والنسيج في مصر
مفتي الجمهورية يؤكد ضرورة ربط تطور المهن بالقيم الأخلاقية في عصر الذكاء الاصطناعي
شكرا لمصر .. مستشار الرئيس الفلسطيني ينقل ثلاث رسائل من شعبه
هؤلاء المتورطون | بيان عاجل من الكاف عن أحداث نهائي إفريقيا
عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل موقف الاتحاد المصري لكرة القدم من الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة الكابتن حسام حسن، عقب انتهاء مشوار الفراعنة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها المغرب.


وقال شوبير، خلال برنامجه «مع شوبير» المذاع عبر إذاعة «أون سبورت إف إم» صباح الإثنين، إن اتحاد الكرة حسم قراره بالاستمرار في منح الثقة الكاملة للجهاز الفني الحالي، مؤكدًا عدم وجود أي نية لإجراء تغييرات خلال المرحلة المقبلة.


وأوضح أن الاتحاد يمنح حسام حسن حرية كاملة في إجراء التعديلات التي يراها مناسبة على جهازه المعاون، سواء بإضافة عناصر جديدة أو إعادة ترتيب الأدوار، في إطار الاستعداد للاستحقاقات القادمة، مع تقديم دعم كامل من جانب مجلس الإدارة.


وأشار شوبير إلى أن ضيق الوقت قبل انطلاق بطولة كأس العالم، المقرر إقامتها في أوائل شهر يونيو المقبل، يجعل فكرة تغيير الجهاز الفني مستبعدة تمامًا، خاصة مع اقتراب شهر فبراير وبقاء ما يقرب من أربعة أشهر فقط على انطلاق البطولة.


وأضاف أن قرار الاستمرار يُعد منطقيًا، في ظل وصول منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من كأس الأمم الإفريقية، وخوضه سبع مباريات قوية خلال مشواره بالبطولة، مشددًا على أن الفوارق الفنية بين المنتخبات تصبح محدودة في الأدوار النهائية.


وأكد شوبير أن اتحاد الكرة يخطط لعقد اجتماع مع الجهاز الفني خلال أسبوع أو يزيد قليلًا، من أجل مناقشة خطة الإعداد للمرحلة المقبلة، ووضع برنامج التحضير الأمثل قبل خوض منافسات كأس العالم.
واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر أنهى مشاركته في كأس الأمم الإفريقية محتلاً المركز الرابع في الترتيب النهائي للبطولة.

