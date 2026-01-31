محليا وقاريا.. 7 مواجهات نارية بانتظار الأهلي في فبراير

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب في الثالثة عصر اليوم السبت نظيره يانج أفريكانز التنزاني في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويسعي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب للحفاظ على صدارة المجموعة واقتناص الفوز أمام يانج أفريكانز التنزاني.ة 17



وينتظر النادي الأهلي عديد المباريات فى دوري أبطال إفريقيا والدوري المحلي والتي جاءت على النحو التالي:

‏مباريات الأهلى في فبراير



الجولة 17 في الدوري

الأهلي VS البنك الاهلي 3 فبراير بالقاهرة



دوري أبطال إفريقيا الجولة 5

الأهلي VS شبيبة القبائل الجزائري 7 فبراير بالجزائر



الجولة 14 في الدوري

الأهلي VS الإسماعيلي 11 فبراير بالإسكندرية



دوري أبطال إفريقيا الجولة 6

الجيش الملكي المغربي خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير بالقاهرة



الجولة 18 في الدوري

الأهلي VS الجونة 19 فبراير بالقاهرة



الجولة 19 في الدوري

الأهلي VS سموحة 23 فبراير بالإسكندرية



الجولة 20 في الدوري

الأهلي VS زد 28 فبراير بالقاهرة.

