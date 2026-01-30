مستشفى دمياط العام تنجح في إنقاذ طفلة سقطت من الدور الرابع

استقبل قسم الاستقبال بمستشفى دمياط العام طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، تعاني من عدم اتزان يالوعي ونزيف بالأنف، وذلك إثر سقوطها من الدور الرابع.

وعلى الفور، تم إجراء أشعة مقطعية على المخ، والتي أظهرت وجود كسور متعددة بالجمجمة ونزيف بالمخ، حيث كانت درجة الوعي عند الوصول 8.

تم حجز الطفلة بقسم العناية المركزة أطفال، مع إجراء كافة التحاليل اللازمة وبدء العلاج المناسب، تحت إشراف الدكتورة هبة يوسف، التي تابعت الحالة على مدار الليل حتى استقرارها

وذلك بعد عرض الطفلة على استشاري المخ والأعصاب الدكتور محمد إيهاب قابيل الذي قام بمتابعة الحالة بشكل مستمر.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد اللبان مدير متستشفي دمياط العام ، أنه قد تحسنت حالة الطفلة وارتفعت درجة الوعي إلى 15، وأصبحت حالتها العامة مستقرة، وهي الآن بصحة جيدة