أشرف روقا: وأنا لاعب في الزمالك كنا بنلم زجاجات المياه

كشف الإعلامي والناقد الرياضي خالد طلعت تصريحات محمد أشرف روقا لاعب الزمالك السابق .

وقال أشرف روقا عبر برنامج اللعيب :"وانا لاعب في الزمالك كنا بنلم أزايز الميه من الأكل في الفندق عشان نروح بيها الماتش عشان مفيش فلوس يشتروا مية وجوميز هو اللي اشترى".



وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة لنادي الزمالك ومجلس إدارته عقب الأزمات العديدة التي تعرض لها.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "إذا كنت أعاني مرضًا معينًا، ولدي مشكلة واضحة وتشخيصها ظاهر، فهل أذهب لإجراء عملية جراحية لعلاج هذا الورم أو هذه المشكلة، كما يقول لي الطبيب، أم أظل طوال الوقت أبحث عن مبررات، وأقنع نفسي وأقنع الناس بأن المشكلة في أمر آخر؟ أخسر بطولة فأقول التحكيم، أخسر مباراة فأقول إدارة المسابقات، أو أقول إن هناك ظلمًا، أو ألوّح بالانسحاب من الدوري وترك كأس مصر وترك كل البطولات المحلية من أولها إلى آخرها؟''.

وكشفت النيابة العامة مفاجأة من العيار الثقيل في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر.

وقالت النيابة العامة أنه قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.