شقيق شيرين عبد الوهاب يثير الجدل: الكلمة كأنها قلم نزل على وشي
أحمد موسى: 200 شركة مصرية شاركت في تنفيذ ميناء السخنة
منتخب مصر يمنح تريزيجيه راحة لهذا السبب ..تفاصيل
تصويت أممي كاسح يجدد التأكيد على حق الفلسطينيين في تقرير المصير
شق قانوني وانقسام المجلس ومساندة وزارية.. هل يخرج الزمالك من النفق المظلم أم تتفاقم الأزمة؟
بعد تصريحات الوزير .. ننشر أسعار الكهرباء 2026
أمين الإفتاء: البيع بالتقسيط ليس ربا إذا توافر شرطين أساسيين
تعاون جديد بين الداخلية والنيابة العامة للتخلص الآمن من المضبوطات المخدرة
تفاصيل اصطدام قطار ركاب بسيارة محملة بأعمدة إنارة بمطروح
قدم مصرية في الفضاء.. ما مميزات إطلاق القمر الصناعي المصري SPNEX؟
هجوم دموي في ريف إدلب.. داعش يتبنى استهداف دورية للأمن الداخلي وسقوط قتلى وجرحى
أحمد موسى: مصر لن تتسامح في نقطة مياه واحدة
أشرف روقا: وأنا لاعب في الزمالك كنا بنلم زجاجات المياه

علا محمد

كشف الإعلامي والناقد الرياضي خالد طلعت تصريحات محمد أشرف روقا لاعب الزمالك السابق .

وقال أشرف روقا عبر برنامج اللعيب :"وانا لاعب في الزمالك كنا بنلم أزايز الميه من الأكل  في الفندق عشان نروح بيها الماتش عشان مفيش فلوس يشتروا مية وجوميز هو اللي اشترى".


وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة لنادي الزمالك ومجلس إدارته عقب الأزمات العديدة التي تعرض لها.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "إذا كنت أعاني مرضًا معينًا، ولدي مشكلة واضحة وتشخيصها ظاهر، فهل أذهب لإجراء عملية جراحية لعلاج هذا الورم أو هذه المشكلة، كما يقول لي الطبيب، أم أظل طوال الوقت أبحث عن مبررات، وأقنع نفسي وأقنع الناس بأن المشكلة في أمر آخر؟ أخسر بطولة فأقول التحكيم، أخسر مباراة فأقول إدارة المسابقات، أو أقول إن هناك ظلمًا، أو ألوّح بالانسحاب من الدوري وترك كأس مصر وترك كل البطولات المحلية من أولها إلى آخرها؟''.

وكشفت النيابة العامة  مفاجأة  من العيار الثقيل في قضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر.

وقالت النيابة العامة أنه قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

المستشار محمد الحمصاني

لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

أرشيفية

طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية

فيروس

المصاب يقعد في البيت.. تفاصيل جديدة بشأن الأمراض التنفسية المنتشرة حاليا

وزارة التضامن

وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية جائزة التميز لمنظمات المجتمع المدني

مصر

شراكة جديدة لتعزيز حلول المدن الذكية في المشروعات العمرانية بالسوق المصري

بالم هيلز

بالصور .. نادي بالم هيلز الرياضي يعلن افتتاح أكاديمية "موراتوغلو" العالمية للتنس لأول مرة في إفريقيا

بالصور

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

نغم صالح وحليم وتوتي في تعاون موسيقي مميَّز بحلقة جديدة من الموسم السادس لـ “مزيكا صالونات”

شراكة جديدة بين فورد ورينو لإنعاش المبيعات الأوروبية

لماذا تزداد الأمراض التنفسية في الشتاء؟ طبيب يوضح الأسباب الخفية

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

