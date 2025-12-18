قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعديل موعد ومكان جنازة الفنانة نيفين مندور
رئيس الوزراء : معهد التخطيط صار قبلة الكثيرين من طلاب العلم في مصر والعالم العربي
المستشفيات التعليمية تناقش أحدث المستجدات فى طب وجراحة العيون
خبير اقتصادي: ارتفع معدل إنفاق السائحين في مصر
تصادم سيارتين وإصابة 4 أشخاص أعلى طريق مصر اسكندرية الصحراوي
د.إسلام القناوي: بعض القوانين تحتاج تعديل منها تغليظ عقوبة التحرش
خلال أيام.. بدء الشتاء رسميا في هذا الموعد
تشكيل منتخب الإمارات أمام السعودية في كأس العرب
متسخنوش الملوخية والأرز.. نصائح وتحذيرات مهمة للتعامل مع الأطعمة
متابعة الانتخابات بشمال سيناء: عملية التصويت أمس استمرت لبعد الموعد المحدد
محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة الطرق والكباري
الانقلاب الشتوي 2025.. أقصر نهار وأطول ليل في نصف الكرة الشمالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ بطريرك الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد | صور

القس أندريه زكي و البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
القس أندريه زكي و البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
ميرنا رزق

التقى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، غبطة البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الطائفة الإنجيلية، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، اليوم الخميس.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عن خالص تهانيه بهذه المناسبة، مؤكدًا أن رسالة الميلاد تمثل نداءً متجددًا للفرح والرجاء، ورسالة محبة وتشجيع للعالم، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تعكس عمق علاقات المحبة الحقيقية التي تجمع الكنائس والمصريين، وتسهم في تعزيز قيم السلام.

ومن جانبه، رحّب غبطة البطريرك إبراهيم إسحق بزيارة رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق له، معربًا عن سعادته بهذه التهنئة، مؤكدًا في كلمته أن الكنائس هي عائلة واحدة، تحتاج أن تعيش روح العائلة، وأن تشهد بالمسيح من خلال المحبة، مشددًا على أن ميلاد السيد المسيح يمثل بداية جديدة للإنسانية، ودعوة دائمة للرجاء والسلام.

القس أندريه زكي الطائفة الإنجيلية البطريرك إبراهيم إسحق الأقباط الكاثوليك الكاثوليك الميلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

نورهان

آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

شيكوبانزا

صفقة شيكو بانزا.. مفاجأة جديدة في وقف القيد السابع للزمالك

ترشيحاتنا

للمرة الأولى.. الإسكان تطرح أراضي ووحدات سكنية للأفراد بنظام التمويل العقاري

للمرة الأولى.. الإسكان تطرح أراضي وشقق للأفراد بنظام التمويل العقاري

محمد صلاح

زميله فى نفس النادي.. لاعب فى ليفربول لم يصوت لـ محمد صلاح| ما السبب؟

مثلث برمودا

لغز مثلث برمودا تحت المجهر العلمي .. ماذا يوجد تحت الجزيرة الغامضة؟

بالصور

هترجع جديدة تاني.. نصائح لاستعادة ألوان الملابس الباهتة

أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة
أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة
أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة

المرأة تكسب..توافد السيدات للإدلاء بأصواتهن في جولة الإعادة بإنتخابات النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد