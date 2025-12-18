رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ بطريرك الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد | صور

التقى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، غبطة البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الطائفة الإنجيلية، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، اليوم الخميس.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عن خالص تهانيه بهذه المناسبة، مؤكدًا أن رسالة الميلاد تمثل نداءً متجددًا للفرح والرجاء، ورسالة محبة وتشجيع للعالم، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تعكس عمق علاقات المحبة الحقيقية التي تجمع الكنائس والمصريين، وتسهم في تعزيز قيم السلام.

ومن جانبه، رحّب غبطة البطريرك إبراهيم إسحق بزيارة رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق له، معربًا عن سعادته بهذه التهنئة، مؤكدًا في كلمته أن الكنائس هي عائلة واحدة، تحتاج أن تعيش روح العائلة، وأن تشهد بالمسيح من خلال المحبة، مشددًا على أن ميلاد السيد المسيح يمثل بداية جديدة للإنسانية، ودعوة دائمة للرجاء والسلام.