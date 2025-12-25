بعد تناولهم وجبة فرح..إصابة 6 أطفال بحالة تلبك معوى وإعياء شديد بقنا

أصيب 6 أطفال، بحالة إعياء شديد عقب تناولهم وجبة غذائية فى حفل زفاف بجزيرة مطيرة التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بإصابة 6 أطفال، بحالة إعياء شديد بعد تناولهم وجبة غذائية فى حفل زفاف بجزيرة مطيرة التابعة لمركز قوص.

وتبين إصابة كل من: عمار إدريس كمال، وشقيقته هاجر، وليان جمال، وشقيقتيها حور وياسمين، وغزل إسلام كامل.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزى، لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



