الغندور يعلق على مهاجمة عمرو الجنايني

علق الإعلامي خالد الغندور على تعرض عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، للهجوم من البعض بعد احتفاله بهدف الزمالك.

عمرو الجنايني

وكتب الغندور، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لا أفهم هجوم البعض على أستاذ عمرو الجنايني لفرحته بهدف الزمالك، ونسي البعض أنه وقع عقوبات كبيرة على لاعبي الزمالك وأنه استكمل دوري كورونا اللي فاز به الأهلي وأنه من أدخل تقنية الفار مصر، ومثلا المهندس عدلي القيعي والكابتن عصام عبد المنعم وكابتن محمود الخطيب والكابتن طه إسماعيل كانوا أعضاء في اتحاد الكرة وكان كابتن سمير زاهر الله يرحمه رئيسا لاتحاد الكرة وأن المهندس عدلي القيعي والكابتن عصام عيد المنعم اتخذا قرار إبراهيم سعيد بإيقافه وتغريمه ماليا مليونا و٦٠٠ ألف جنيه من قبل محكمة رياضية مصرية اتخذت هذا القرار فقط ولا وجود لها الآن، وأن إسلام الشاطر انتقل إلى الأهلي بسبب ثغرة في عقده الموجود في اتحاد الكرة أثناء وجود المهندس عدلي القيعي، وأن مصطفى مراد فهمي أعطى الأهلي نادي القرن، وهو من وضع موضوع النقاط سنة ١٩٩٤ وهو عضو في مجلس إدارة الأهلي وفي نفس الوقت رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي ورقم ٢ بعد عيسى حياتو ولم تكن لها علاقة بنادي القرن، ولم تنفذ النقاط إلا في ٢٠٠٣ بعد ٩ سنوات”.

وتابع: "وأيضا نسوا أن المهندس عدلي القيعي اللي كان عضو في اتحاد الكرة هو مقدم ملك وكتابة على قناة الأهلي لسنوات طويلة وهو من يهاجم دايما الزمالك في برنامجه، وفي النهابة اللي عايز الصح والعدل أصبح نادرا في هذا الزمن، وللأسف الناس بتحكم على فرحة أو كلام ولكن الحقيقة المفروض الناس تحكم على مواقف وأفعال وتحكم أثناء عملك ماذا فعلت وما هي قراراتك وهل كنت عادلا بين الجميع ولا لا، والحكم في النهاية سيكتبه التاريخ لكل الناس وليس السوشيال ميديا اللي بتتحكم فيها أهواء الناس أو اللجان مدفوعة الأجر دون موضوعية أو مصداقية".

وكان سيف زاهر أكد، عبر قناة "أون سبورتـ، وجود حملة كبيرة على عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، عقب احتفاله بهدف لصالح نادي الزمالك من داخل المقصورة.

وربط الجمهور هذا التصرف بفترة رئاسته لاتحاد الكرة وقراراته السابقة، ما أثار جدلًا واسعًا.

موقف زاهر تجاه الجنايني

وقال زاهر إنه لا توجد أي صلة أو تواصل بينه وبين الجنايني، وإن ما يقوله هو شهادة حق، مع كامل الاحترام لشخصه.

وأوضح أن الجنايني زملكاوي منذ ولادته، لكنه تصرّف دائمًا بمهنية خلال توليه منصب رئيس اتحاد الكرة.

حيادية الجنايني في القرارات

وذكر زاهر أن الجنايني اختلف مع إدارة الزمالك في بعض المناسبات، مثل الجمعية العمومية التي حضرها أحمد مرتضى، لكنه لم يتخذ أي قرار بمنطق الانتماء. ولفت إلى أن جميع أعضاء اتحاد الكرة، سواء حازم إمام أو ميدو أو غيرهما، يجب أن يتحلّوا بالحياد عند تولي أي منصب.

احترام الانتماء الشخصي خارج المسئولية

ولفت زاهر إلى أن الجنايني يستمتع الآن بحياته ويشجع الزمالك كمشجع عادي، مثل أي شخص آخر، دون أن يُحاسَب على انتمائه.

وشبّه موقفه بحازم إمام، الذي يتحمس لمباريات الزمالك من داخل الاستوديو، لكنه يظل عادلًا حين يكون في منصب رسمي.

شهادة حق ومصداقية

وأكد زاهر أن الجنايني شخص محترم وناجح في عمله البنكي ومسئول كبير، ولا يحتاج إلى أي منصب لإثبات نفسه.

وشدد على أن أحكام الجمهور يجب أن تكون أكثر هدوءًا وعدلًا، مؤكدًا أن الجنايني، خلال فترة توليه المسئولية أدار الأمور باحترام وحيادية.