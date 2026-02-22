قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حال اندلاع حرب أمريكية.. المرشد الإيراني يصدر توجيهات عاجلة
مع اقتراب انضمامة للمنتخب.. أرقام جديدة لـ ناصر منسي
200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر
كنز تحت أفريقيا.. صخر يحكي قصة نار عمرها 2.5 مليار سنة
تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر
فتح أسواق جديدة ودعم الصادرات.. تعزيز التعاون بين وزارتي الخارجية والاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية
سيادة العرب لا تمس.. الأحزاب تهاجم تصريحات السفير الأمريكي
زيادة العصبية والخلافات الأسرية في رمضان.. هل الصيام السبب؟
دولة التلاوة.. الشيخ محمد أحمد حسن يحي ليالي رمضان في الإمارات
الصحة: فحص 719 ألف طفل حديث الولادة للكشف عن الأمراض الوراثية
واقعة ميت عاصم .. المجنى عليه لم يحضر الجلسة لايداعه فى مستشفى الصحة النفسية
وزير الخارجية: تسخير البعثات الدبلوماسية لدعم جهود الترويج للاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغندور يعلق على مهاجمة عمرو الجنايني

عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
باسنتي ناجي

علق الإعلامي خالد الغندور على تعرض عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، للهجوم من البعض بعد احتفاله بهدف الزمالك.

 

عمرو الجنايني

وكتب الغندور، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لا أفهم هجوم البعض على أستاذ عمرو الجنايني لفرحته  بهدف الزمالك، ونسي البعض أنه وقع عقوبات كبيرة على لاعبي الزمالك وأنه استكمل دوري كورونا اللي فاز به الأهلي وأنه من أدخل تقنية الفار مصر، ومثلا المهندس عدلي القيعي والكابتن عصام عبد المنعم  وكابتن محمود الخطيب والكابتن طه إسماعيل كانوا أعضاء في اتحاد الكرة وكان كابتن سمير زاهر الله يرحمه رئيسا لاتحاد الكرة وأن المهندس عدلي القيعي والكابتن عصام عيد المنعم اتخذا قرار إبراهيم سعيد بإيقافه وتغريمه ماليا مليونا و٦٠٠ ألف جنيه من قبل محكمة رياضية مصرية اتخذت هذا القرار فقط ولا وجود لها الآن، وأن إسلام الشاطر انتقل إلى الأهلي بسبب ثغرة في عقده الموجود في اتحاد الكرة أثناء وجود المهندس عدلي القيعي، وأن مصطفى مراد فهمي أعطى الأهلي نادي القرن، وهو من وضع موضوع النقاط سنة ١٩٩٤ وهو عضو في مجلس إدارة الأهلي وفي نفس الوقت رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي ورقم ٢ بعد عيسى حياتو ولم تكن لها علاقة بنادي القرن، ولم تنفذ النقاط إلا في ٢٠٠٣ بعد ٩ سنوات”.

وتابع: "وأيضا نسوا أن المهندس عدلي القيعي اللي كان عضو في اتحاد الكرة  هو مقدم ملك وكتابة على قناة الأهلي لسنوات طويلة وهو من يهاجم دايما الزمالك في برنامجه، وفي النهابة اللي عايز الصح والعدل   أصبح نادرا في هذا الزمن، وللأسف الناس بتحكم على فرحة أو كلام ولكن  الحقيقة المفروض الناس تحكم على مواقف وأفعال وتحكم أثناء عملك ماذا فعلت وما هي قراراتك وهل كنت عادلا بين الجميع ولا لا، والحكم في النهاية سيكتبه التاريخ لكل الناس وليس السوشيال ميديا اللي بتتحكم فيها أهواء الناس أو اللجان مدفوعة الأجر دون موضوعية أو مصداقية".

وكان سيف زاهر أكد، عبر قناة "أون سبورتـ، وجود حملة كبيرة على عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، عقب احتفاله بهدف لصالح نادي الزمالك من داخل المقصورة.

وربط الجمهور هذا التصرف بفترة رئاسته لاتحاد الكرة وقراراته السابقة، ما أثار جدلًا واسعًا.

موقف زاهر تجاه الجنايني

وقال زاهر إنه لا توجد أي صلة أو تواصل بينه وبين الجنايني، وإن ما يقوله هو شهادة حق، مع كامل الاحترام لشخصه. 

وأوضح أن الجنايني زملكاوي منذ ولادته، لكنه تصرّف دائمًا بمهنية خلال توليه منصب رئيس اتحاد الكرة.

حيادية الجنايني في القرارات

وذكر زاهر أن الجنايني اختلف مع إدارة الزمالك في بعض المناسبات، مثل الجمعية العمومية التي حضرها أحمد مرتضى، لكنه لم يتخذ أي قرار بمنطق الانتماء. ولفت إلى أن جميع أعضاء اتحاد الكرة، سواء حازم إمام أو ميدو أو غيرهما، يجب أن يتحلّوا بالحياد عند تولي أي منصب.

احترام الانتماء الشخصي خارج المسئولية 

ولفت زاهر إلى أن الجنايني يستمتع الآن بحياته ويشجع الزمالك كمشجع عادي، مثل أي شخص آخر، دون أن يُحاسَب على انتمائه. 

وشبّه موقفه بحازم إمام، الذي يتحمس لمباريات الزمالك من داخل الاستوديو، لكنه يظل عادلًا حين يكون في منصب رسمي.

شهادة حق ومصداقية

وأكد زاهر أن الجنايني شخص محترم وناجح في عمله البنكي ومسئول كبير، ولا يحتاج إلى أي منصب لإثبات نفسه. 

وشدد على أن أحكام الجمهور يجب أن تكون أكثر هدوءًا وعدلًا، مؤكدًا أن الجنايني، خلال فترة توليه المسئولية أدار الأمور باحترام وحيادية.

عمرو الجنايني الاهلي الزمالك الغندور اتحاد الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معتصم زكريا

اتحاد الكرة ينعى اللاعب الشاب معتصم زكريا

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

طائرة الزمالك

طائرة الزمالك يخطف فوزا مثيرا علي وادي دجلة

الزمالك

«جاليليو» يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

ترشيحاتنا

ايتن عامر

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

مي سليم مع يمنى البدراوي

مي سليم: دموعي قريبة وبخاف من المرض والحسد بس ما بسيبوش يسيطر عليا

أرخص 5 سيارات

أرخص 5 سيارات أتوماتيك زيرو في مصر.. صور

بالصور

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

طريقة عمل كبسة بالدجاج على أصولها لفطار رمضان

طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها
طريقة عمل كبسة بالدجاج لفطار رمضان على أصولها

إصدار خاص من جيب جلاديتور وايت كاب.. طابع كلاسيكي بلمسات حديثة

جيب جلاديتور
جيب جلاديتور
جيب جلاديتور

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد