الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

صحة قنا تعلن تنفيذ خطة تأمين طبي شاملة خلال احتفالات عيد الميلاد

اللجان الطبية بقنا
اللجان الطبية بقنا
يوسف رجب

أعلنت مديرية الصحة بقنا، تنفيذ خطة تأمين طبي شاملة خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد، تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان وحرصًا على سلامة المواطنين، وفي إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالدعبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وتكليفات الوزير المحافظ الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.

وأوضح الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن الخطة تُنفذ خلال الفترة من 5 إلى 7 يناير 2026، وتهدف إلى تكثيف التواجد الصحي بمناطق التجمعات، مع تقديم الخدمات الطبية والوقائية بصورة فورية ومنظمة.

وأشار صادق، إلى أن الخطة  تشمل مشاركة فرق التثقيف الصحي، وتنظيم الأسرة، والمبادرات الصحية، إلى جانب الرائدات الريفيات، لنشر الوعي الصحي، والتوعية بالوقاية من الأمراض التنفسية، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وتشجيع المواطنين على الإستفادة من الخدمات الصحية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، استمرار رفع درجة الإستعداد طوال أيام الإحتفال، مشددًا على أن صحة وسلامة المواطنين تأتى على رأس الأولويات، وأن جميع الفرق تعمل بشكل متكامل لضمان تقديم خدمة صحية آمنة ومتميزة للإخوة الأقباط وكافة مواطني محافظة قنا.

وأضاف صادق، إلي أن الفرق متواجدة بجوار كنيسة مارمرقس، نادي البحر، كورنيش مدينة قنا، بالإضافة إلى تواجد الفرق بكنيسة مارجرجس بنقادة وفي نجع حمادي تتواجد الفرق بنطاق كنيسة ماريوحنا وكنيسة الأنبا بضابا.


قنا مديرية الصحة صحة قنا احتفالات عيد الميلاد المجيد وزارة الصحة كورنيش مدينة قنا

