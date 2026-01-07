قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في قضية تصنيع المخدرات.. سارة خليفة و27 آخرين يواجهون هذه العقوبة
أسعار الفراخ في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
الدين الأمريكي يقترب من 40 تريليون دولار في 2026| تفاصيل
لاعب الجزائر يوجه اعتذار لـ أشهر مشجع في أمم افريقيا بعد مباراة الكونغو
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بالقطاع الغربي للجنوب اللبناني
الجيش السوري يقصف أهداف قوات سوريا الديمقراطية بحلب.. ما السبب؟
ستارمر: إرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا سيخضع لتصويت البرلمان
مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة لـ فرصة أخيرة
ميلاد يوحّد المصريين.. قداس العيد ورسائل تؤكد أن مصر وطن للجميع
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 7-1-2026
النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية
لا يتضمن إساءة للأديان السماوية.. حيثيات المحكمة بـ«براءة فيلم الملحد»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ قنا يقدم العيديات للأطفال خلال زيارته للكنائس والأديرة

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

حرص الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، على تقديم الهدايا للأطفال المحتفلين بالعيد في المطرانية والكنيسة، مشيراً إلى أن هذه اللفتات الإنسانية تعكس أسمى معاني التلاحم والتآخي بين المسلمين والمسيحيين، داعياً المولى عز وجل أن يديم على مصر نعمة الأمن والمحبة والسلام.

جاء ذلك خلال جولات محافظ قنا، لتقديم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد في إطار حرص المحافظة على مشاركة الإخوة الأقباط احتفالاتهم الدينية وتعزيز قيم التعايش السلمي والتلاحم الوطني بين أبناء الشعب المصري.

وزار محافظ قنا، مطرانية الأقباط الأرثوذكس بنجع حمادي حيث كان في استقباله الأنبا بضابا أسقف إيبارشية نجع حمادي وتوابعها وعدد من الآباء والكهنة وسط أجواء سادتها مشاعر المحبة والود المتبادل.

وتبادل محافظ قنا ونيافة الأنبا بضابا، التهاني بعيد الميلاد المجيد مؤكدين على عمق العلاقات الوطنية التي تجمع أبناء الوطن الواحد ومشددين على أهمية استمرار هذه الروح التي تعكس قوة النسيج الوطني المصري.

وأعرب نيافة الأنبا بضابا، عن خالص تقديره لمحافظ قنا والقيادات التنفيذية والأمنية على حرصهم الدائم على مشاركة الأقباط مناسباتهم الدينية مؤكدا أن هذه الزيارات تعبر عن وحدة الصف الوطني ومتمنيا لمصر دوام الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما شملت جولة المحافظ زيارة الكنيسة الإنجيلية بنجع حمادي حيث كان في استقباله القس مجدي فؤاد عبدالنور راعي الكنيسة وقدم له التهنئة بعيد الميلاد المجيد مؤكدا أن محافظة قنا تولي اهتماما كبيرا بدعم قيم المواطنة وتعزيز مبادئ الوحدة الوطنية بين جميع فئات المجتمع.

وأكد محافظ قنا خلال الزيارة أن الأعياد والمناسبات الدينية تمثل فرصة حقيقية لتعميق أواصر المحبة والتعاون بين أبناء الوطن وترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل وقبول الآخر بما يسهم في دعم مسيرة التنمية والاستقرار التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورافق محافظ قنا خلال الزيارة الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء محمد حامد هشام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا والعميد أركان حرب محمد صدقي الكومي المستشار العسكري، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا والشيخ عبدالله حارث ممثلا لمديرية الأوقاف وعمرو التهامى وكيل مديرية التضامن الاجتماعي والدكتورة هدى السعدى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، وحسين الزمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينةنجع حمادى وعدد من القيادات التنفيذية وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من بينهم النائب فتحى قنديل والنائب أحمد مصطفى الدربى عضوا مجلس النواب والنائب الحسن عباس والنائب عبد الفتاح الشحات والنائب احمد سيد والنائب نان نصرالله والنائبة وفاء رشاد أعضاء مجلس الشيوخ.

قنا عيد الميلاد المجيد التعايش السلمي الأنبا بضابا الكنيسة الإنجيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

عيدروس الزبيدي

التحالف العربي باليمن: «الزبيدي» هرب إلى مكان غير معلوم دون إبلاغ المجلس الانتقالي الجنوبي

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

ضربات التحالف العربي

«التحالف العربي» يُنفّذ ضربة استباقية على المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

قطارات السكك الحديدية

تعرف على طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية ووسائل الدفع المختلفة

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | اختبار منزلي يكشف إصابتك بمرض الخرف مبكرًا.. قضم الأظافر رسالة صامتة من العقل

التهاب الحلق

غير البرد .. أسباب غير متوقعة لالتهاب الحلق

طريقة عمل فاهيتا الدجاج

طريقة عمل فاهيتا الدجاج.. بخطوات سهلة زي المطاعم

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد