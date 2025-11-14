قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يحيي الحفل عمر خيرت .. انطلاق حدث ضخم في تلال الفسطاط
حماية الطفولة: استراتيجيات مبتكرة لمواجهة الفيروس المخلوي التنفسي RSV
بيان أمريكي عربي إسلامي يدعم قرار بمجلس الأمن بشأن قطاع غزة
وزير الصحة: تمكين الشباب استثمار أساسي في صحة المجتمع وتنميته
من كتب لزوجته أنت طالق عبر الواتس أب وقع.. أزهري يوضح
غرق خيام النازحين في غزة تغرق بسبب الأمطار.. والدفاع المدني يحذر من كارثة وشيكة
هالة فاخر: عملت لأبنائي توكيل لثقتي فيهم.. وكنت الأب واشتغلت وأمي ربّت
الكيلو القائم بـ 145 جنيها.. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة سارة عن أسعار اللحوم
سبب الاختفاء| هالة فاخر تكشف حقيقة اعتزالها الفن
بأخطاء دفاعية.. منتخب أوزبكستان يتقدم بهدفين على مصر ببطولة العين الودية
حسام موافي: أنا عمري ما حد سألني السؤال ده ولا خطر ببالي.. فيديو
الضرائب تعلن آليات محاسبة نشاط صناعة المحتوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لا حياء في الدين مقولة خاطئة أم صحيحة؟.. يسري جبر يجيب

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر
أحمد سعيد

أكّد الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، في حديث له أن حادثة استماع الصحابة للحوار الذي دار بين النبي ﷺ وإحدى النساء تعلّم المسلمين أن التصريح بالأمور التي قد يستحيا منها جائز عند الحاجة للفتيا والتعليم.

وأوضح الدكتور يسري جبر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما نادى سيدنا أبي بكر ليلفت نظره إلى كلام المرأة، إنما أراد إفهامه ضرورة معرفة الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن الباب في ذلك الوقت لم يكن بابًا خشبيًا، بل «ستارة جلد» تُسمَع من خلفها الأصوات.

وأضاف الدكتور جبر أن الحياء من الدين، وهو من شعب الإيمان، ولا يصح إطلاق عبارة "لا حياء في الدين" بهذا الإطلاق، وإنما التعبير الأدق هو: لا حياء عند تعلم الدين أو لا حرج في الدين، حفاظًا على المعنى الصحيح للحياء الشرعي.

وتابع قائلاً إن النبي ﷺ وصف الرجل الذي يتزوج امرأة بقصد أن يُحِلَّها لزوجها الأول بـ "التيس المستعار"، مبينًا أن ما يُقدَّم في بعض الأعمال الفنية من توظيف لقضية “المحلِّل” بشكل كوميدي أمر لا يليق، لأنه يحوِّل أحكام الشرع إلى مادة للهزل والاستهزاء.

وشدّد الدكتور يسري جبر على ضرورة احترام أحكام الشريعة وتبيين حكمتها بعيدًا عن السخرية أو التهريج، مؤكدًا أن شرع الله كامل، ليس فيه ما يُستحيا منه، قائلاً: «الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله».

الدكتور يسري جبر يسري جبر الأزهر علماء الأزهر لا حياء في الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

خلال توقيع اتفاقية انشاء المحطة النووية

45 ألف جنيه شهريا.. الضبعة النووية تعلن عن عدد من الوظائف

محمد صبري

قبل الحادث بربع ساعة.. مكالمة تكشف آخر ما قاله محمد صبري لزوجته

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

الصورة المتداولة

نسيوه في الفصل| تداول صورة لطفل "نط فوق الشباك" باكيا بمدرسة بأسيوط

الفنانة دينا الشربيني

غاضبة جدا| دينا الشربيني من المباحث إلى جهات التحقيق.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

ياسمين الخطيب وعبدالله رشدي

بسبب مباراة مصر وأوزبكستان..ياسمين الخطيب تؤجل عرض حلقة الشيخ عبد اللّٰه رشدي

كان ياما كان في غزة

"كان يا ما كان في غزة" لأول مرة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

عائلة الفنان ممدوح عبدالعليم

شافكي المنيري تحتفي بشهر نوفمبر بذكريات عائلية دافئة

بالصور

لماذا يجب أن تتناول الأسماك مرتين أسبوعيًا؟

فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا
فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا
فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا

5 أشياء فى منزلك يحذرك منها أطباء الجلدية

أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية

بعد إعلان زواجها من رجل أعمال.. إطلالات أثارت الجدل لـ حورية فرغلي| صور

حورية فرغلي
حورية فرغلي
حورية فرغلي

جمال شعبان: زيادة حالات الموت المفاجئ.. رواية جديدة بشأن اللحظات الأخيرة لـ محمد صبري

أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري

فيديو

وفاة نجم من نجوم الزمالك

رحيل المدفعجي.. تفاصيل وفاة محمد صبري نجم الزمالك في حادث مأساوي

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد