قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إمام عاشور يكشف أسرار مسيرته مع الأهلي ويعود بعد التعافي الكامل
طيران الاحتلال يشن غارات جوية على شر خان يونس جنوب غزة
وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض
10 فوائد صحية لا تعرفينها عن الجنزبيل في الطعام.. نضارة البشرة وسلامة القلب الأبرز
محمد رضوان يكشف تفاصيل دوره الشرير في مسلسل شاهد قبل الحذف
أسرار استجابة الدعاء.. علي جمعة يوضح 4 أسباب لقبوله بسرعة
أول تعليق أمريكي علي إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بإتجاه جارتها الجنوبية
حسين فهمي: تعاون بين مهرجان القاهرة السينمائي ومؤسسات صينية كبرى.. فيديو
علي الدين هلال: المصريون يفتخرون بملابسهم التقليدية وتاريخهم الحضاري
المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025
الزمالك يحسم الجدل حول مصير الجهاز الفني قبل السوبر المصري
أسما شريف منير تشارك جمهورها صورة بالحجاب: أنا في عالم تاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

يسري جبر يرد على فهم خاطئ للحديث "من كانت له أرض فليزرعها"

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر
أحمد سعيد

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه»، الذي رواه الإمام البخاري عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، لا يعني النهي المطلق عن كراء الأرض، وإنما النهي عن صور معينة من التأجير التي كانت تؤدي إلى النزاع بين المالك والزارع.

معنى حديث "من كانت له أرض فليزرعها"

وأوضح الدكتور يسري جبر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن الصحابي جابر بن عبد الله كان من الأنصار الذين احترفوا الزراعة، ولهذا وردت عنهم أغلب الأحاديث المتعلقة بالأراضي والزراعة، كما أن المهاجرين أكثر من رووا أحاديث التجارة والربا لأنهم كانوا تجارًا بطبيعتهم، لافتًا إلى أن هذا الحديث الشريف نزل في سياق معالجة مشكلات واقعية وقعت بين الأنصار حول تأجير الأراضي الزراعية.

وبيّن الدكتور يسري جبر أن النهي في الحديث جاء بسبب طريقة التأجير القديمة التي كانت تُحدّد للزارع جزءًا معينًا من الأرض يأخذ ما يخرج منه فقط، فيُفضّل خدمته ويُهمل باقي الأرض، مما أحدث شقاقًا بينه وبين المالك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الصورة من المعاملة التي تزرع الخصومة بين المسلمين.

وأضاف الدكتور يسري جبر أن صور التأجير الجائزة نوعان: الأولى أن يتفق الطرفان على نسبة مشاعة من الناتج مثل النصف أو الثلث، والثانية أن تُؤجر الأرض بمبلغ معلوم من النقود، مشيرًا إلى أن هاتين الصورتين معمول بهما الآن في القرى المصرية، ولا حرج فيهما شرعًا.

وأوضح الدكتور يسري جبر أن الحديث يحث على استثمار الأرض وعدم تركها بورًا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فليزرعها أو ليمنحها أخاه»، أي ليمنحها أخاه المسلم لينتفع بها بلا مقابل حتى يحتاجها صاحبها، وهذا من باب الهبة المؤقتة للمنفعة لا للتمليك.

وأكد الدكتور يسري جبر أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم هو منع أسباب الخصومة بين الناس، وتشجيعهم على عمارة الأرض، فقال: "من كانت له أرض فليزرعها بنفسه أو لينفع بها أخاه، فإن خاف من النزاع أو المماطلة فله أن يمسكها، فالإسلام لا يحرّم التأجير، وإنما ينهى عما يثير الشقاق ويقطع المودة".

الدكتور يسري جبر يسري جبر أحد علماء الأزهر الأزهر معنى حديث من كانت له أرض فليزرعها حديث من كانت له أرض فليزرعها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف والتقرير الطبي يوضح

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

إسماعيل الليثي

قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

إسماعيل الليثي

أسبوعان تحت الملاحظة وأجهزة تنفس | أستاذ مخ وأعصاب يعلق على تطورات حالة إسماعيل الليثي

الزمالك

أبرز غيابات الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي السوبر

تشييع جثامين شقيقين ونجل عمهم وزوجته ضحايا حادث تصادم سيارتين

تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور

إسماعيل الليثي وشيماء سعيد

حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ

ترشيحاتنا

مي سليم

مي سليم تتألق في عيد ميلادها وتحتفل بطريقتها

حمزة العيلي

حمزة العيلي يشوق الجمهور للموسم الثاني من مسلسل النص | خاص

تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد ابنه آدم

تامر حسني يحتفل بعيد ميلاد نجله آدم بحضور بسمة بوسيل وابنتيه

بالصور

10 فوائد صحية لا تعرفينها عن الجنزبيل في الطعام.. نضارة البشرة وسلامة القلب الأبرز

الجنزبيل
الجنزبيل
الجنزبيل

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج الموافق 8 نوفمبر 2025 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج الموافق 8 نوفمبر 2025 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج الموافق 8 نوفمبر 2025 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج الموافق 8 نوفمبر 2025 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..الحب الحقيقي لا يحتاج إلى أقنعة

برج الحمل حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..الحب الحقيقي لا يحتاج إلى أقنعة
برج الحمل حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..الحب الحقيقي لا يحتاج إلى أقنعة
برج الحمل حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..الحب الحقيقي لا يحتاج إلى أقنعة

برج الثور حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 .. أظهر حبك بالأفعال وليس بالكلمات

برج الثور حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 .. أظهر حبك بالأفعال وليس بالكلمات
برج الثور حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 .. أظهر حبك بالأفعال وليس بالكلمات
برج الثور حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 .. أظهر حبك بالأفعال وليس بالكلمات

فيديو

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

ايمان عبد اللطيف

3 بدائل أمام سكان الإيجار القديم | تفاصيل هامة

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد