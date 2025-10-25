قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

كيف يتعلق قلب المريد بالحبيب النبي ﷺ؟.. يسري جبر يجيب

إيمان طلعت

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن تعلّق قلب المسلم بالحبيب المصطفى ﷺ لا يتحقق إلا من خلال معرفته الحقيقية، لأن القلب لا يمكن أن يحب من يجهل، مستشهدًا بقوله تعالى: «أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون».

وأوضح جبر، خلال فتوى له اليوم السبت، أن المعرفة هي طريق المحبة، ولذلك يجب على المسلم أن يتعرف على نسب النبي ﷺ، وأوصافه الخَلقية والخُلقية، وسيرته العطرة، وشمائله، ومعجزاته، وشريعته، وفضائل أمته وآل بيته الكرام، فكلما ازداد معرفةً بهذه الجوانب، ازداد حبًا وتعلقًا بالنبي ﷺ.

وأضاف أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «من رآه بديهةً هابه، ومن خالطه معرفةً أحبه»، مشيرًا إلى أن خلطتنا بالذات النبوية قد انقطعت بانتقاله ﷺ إلى الرفيق الأعلى، لكن ما زال أمامنا طريق التعلق به، من خلال التخلق بأخلاقه، ومجالسة الصالحين الذين يحبونه ويتحدثون عنه بحبٍ وتعظيم.

وبيّن جبر أن الأمة الإسلامية أولت اهتمامًا بالغًا بكتابة كل ما يتصل بالنبي ﷺ، من شمائل وخصائص ومعجزات وسيرة وأحاديث، حتى إن العلماء قضوا خمسمائة عام بعد وفاته ﷺ يجمعون كل ما نُقل عنه بدقة، فكانت السنة النبوية سجلًّا لأنفاسه وأقواله وأفعاله المباركة.

وأشار إلى أن من الوسائل المجربة لتعميق الحب النبوي الإكثار من الصلاة والسلام على النبي ﷺ، وحسن الظن بالمسلمين، وتعظيم أمة الحبيب، والدعاء لأهل المعاصي بالهداية والمغفرة بدل الحكم عليهم، لأن النبي ﷺ يشفع لأمته كلها.

وأكدعلى أن من أراد أن يتعلق قلبه بالنبي ﷺ، فعليه أن يعرفه ويتخلق بأخلاقه ويُجلّ سنته ويحب أمته وآله، فذلك هو السبيل الحقيقي إلى محبته والاتصال بروحه الشريفة.

