مصرع طـ.ـفل وإصابة آخرين من أسرة واحدة نتيجة تسمم غذائي بالمحلة

شهدت منطقة السكة الوسطي بمدينة المحلة بمحافظة الغربية اليوم واقعة إنسانية عقب وفاة طفل يبلغ من العمر 12 سنة وإصابة شقيقه ومسن بحالة تسمم غذائي حاد جراء  تناولهم وجبة سمك فاسد من أحد مطاعم الأسماك بذات المنطقة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده من مستشفى المحلة العام بوصول 3 حالات تسمم غذائي، بينهم طفل في حالة حرجة، ادعوا تناولهم وجبة سمك من مطعم أسماك بمنطقة السكة الوسطى.

وبالانتقال والفحص القيادات الأمنية، تبين وفاة الطفل أدهم محمود الحريري، 12 سنة، متأثرًا بإصابته بتسمم غذائي حاد، بينما أصيب شقيقه إبراهيم محمود الحريري، 17 سنة، بحالة تسمم واضطراب في الوعي، وتم نقله إلى العناية المركزة بمستشفى المحلة العام.

تحرك عاجل 

كما أصيب عبدالقدوس الششتاوي الجزلة، 75 سنة ، بحالة تسمم واضطراب في الوعي، ويخضع للعلاج داخل العناية المركزة ، بعد تناولهم جميعًا نفس الوجبة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

