محامي شيرين عبد الوهاب : هترجع تغنى تانى ومن حقها إصدار أغاني فى أى وقت
سيبكي الرجال يوم اعتزاله .. الدردير يعلق على اعتزال عبدالله السعيد
علاء عرفة: التعاون مع المخرجة زينة عبد الباقي أفاد شخصية الضابط في ولد بنت شايب
القائمة الوطنية من أجل مصر تكرّم بطولات الشهداء بتمثيل أسرهم في انتخابات النواب|تفاصيل
بعد سحب جنسية رئيس بلديتها .. «زيلينسكي» يخضع أوديسا لإدارة عسكرية
الأمم المتحدة: إعمار غزة قد يستغرق أكثر من 10 سنوات بتكلفة 70 مليار دولار
41 مرشحا لمجلس النواب في دمياط
صرف معاش تكافل وكرامة.. خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد
حبس 6 سيدات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي
القابضة الغذائية تطرح عبوة زيت جديدة 700 مللي ضمن منظومة السلع التموينية
مدبولي: مصر أدت واجبها بمنتهى القوة والشفافية والشرف نحو القضية الفلسطينية منذ أول يوم
وزيرة التضامن: توجيهات رئاسية بنفاذ المساعدات الإنسانية لأشقائنا في غزة بشكل كافٍ ومستدام
ديني

هل يشترط في المؤذن للصلاة الطهارة؟.. دار الإفتاء تجيب

عبد الرحمن محمد

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الطهارة ليست شرطًا لصحة الأذان، موضحة أن المؤذن يمكنه أداء الأذان حتى وإن كان على غير طهارة، وأن الطهارة في هذه الحالة تُعد من باب الاستحباب لا الوجوب، لما في الأذان من تعظيمٍ وارتباطٍ بالصلاة.
وأوضحت الدار عبر موقعها الرسمي أن المقصود بالطهارة هنا ليس شرطًا لازمًا لصحة الأذان، بل هي من مكارم الآداب التي يُستحب أن يتحلى بها المؤذن، نظرًا لشرف الأذان ومكانته كدعوةٍ إلى الصلاة.

وفي تفصيل الحكم الشرعي، ذكرت دار الإفتاء أن الفقهاء قد اتفقوا بالإجماع على أن الأذان يصح من غير المتطهر، لأنه من جملة الأذكار العامة التي يجوز أداؤها دون وضوء، مستشهدةً بما نقله الإمام النووي في كتابه الأذكار بأن الحدث لا يمنع الذكر، وبالتالي لا يمنع الأذان، ما دام المؤذن يؤديه وفق صيغته المشروعة.

وأضافت الدار أن مشروعية الطهارة للمؤذن جاءت من باب تعظيم الشعيرة واحترام الذكر، وليس على سبيل الإلزام، مستدلة بقول الإمام علاء الدين الكاساني الحنفي في كتابه بدائع الصنائع، الذي أوضح فيه أن الطهارة من سنن الأذان وليست شرطًا له، لأن الأذان في ذاته ذكرٌ مُعظَّم، والتطهر عند أدائه من باب الكمال والاحترام، لا من باب الوجوب.

كما أوردت دار الإفتاء أن الصحابي الجليل بلال بن رباح –رضي الله عنه– كان أحيانًا يؤذن وهو على غير وضوء، ولم يُنقل عن النبي ﷺ نهيٌ عن ذلك، مما يدل على جواز الأذان من غير طهارة، مع التأكيد على أن الأفضل والأكمل أن يكون المؤذن على وضوء اقتداءً بصفات المصلين الذين يدعوهم للصلاة.

وأكدت دار الإفتاء على أن الطهارة للمؤذن سنة مؤكدة وليست فرضًا، وأن المقصود منها تحقيق الكمال الأدبي والروحي في أداء الشعيرة، وليس اشتراط صحتها على الطهارة كما هو الحال في الصلاة ذاتها.


 

دار الإفتاء الأذان الطهارة المؤذن بلال بن رباح

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

شوبير

شوبير: «خبري طلع صح.. ومش بتاع الصيد في المياه العكرة»

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : 88% من طلاب أولى ثانوي اختاروا نظام "البكالوريا المصرية"

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتفقد إنشاءات المدرسة الزراعية الثانوية بالواحات البحرية

صدى البلد

67 مرشحاً في ختام تلقي أوراق الترشيح لانتخابات مجلس النواب بأسوان

قناة السويس

شركة استراتيجية لتصنيع المنسوجات بالمنطقة الصناعية بالسخنة

بالصور

تسلا تعاني من نقص المبيعات.. وإيلون ماسك المشتري الوحيد

طعام غير متوقع يعالج الأنيميا والكوليسترول ويقوي العضلات

بـ 11 ألف دولار.. سعر BYD سيجال موديل 2025

بعد الهجوم الشديد.. القصة الكاملة لاعتذار ادوارد وحذف لقاء عزة سعيد من يوتيوب

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

