إعلام غزة: الاحتلال ارتكب منذ انتهاء الحرب 80 خرقاً موثقاً
بعد تمويل بريطانيا للمواطنين اليهود.. مرصد الأزهر يدعو إلى حماية الجاليات الدينية
وزير النقل يتفقد مشروعات تطوير الطريق الدولي الساحلي.. ويعلن إنشاء طريق حر جديد
بعد خفض الفائدة.. شهادات البنك الأهلي تتصدر خيارات الاستثمار
تحرك 9 آلاف طن مساعدات عاجلة من الهلال الأحمر إلى غزة
اشتروا عقارات وسيارات.. 5 تجار مخدرات يغسلون 80 مليون جنيه
لست الأفضل.. تعليق مفاجئ من مدرب المغرب بعد التتويج بكأس العالم للشباب
بعد انتخابه رئيسا لدولة بوليفيا.. من هو رودريجو باز ؟
تقدم أعمال إحلال قنطرة فم بحر مويس.. وسويلم يوجه بالحفاظ على الطابع الأثري
دار الإفتاء: المودة والرحمة أساس تماسك الأسرة واستقرار الزواج
روسيا: أي سلام في أوكرانيا يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع
الخطيب: نعمل على ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للطيران والتجارة والخدمات اللوجستية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

التصرف الشرعي لشخص دائم الشك في مرات السجود أثناء الصلاة

السجود ركن في الصلاة
السجود ركن في الصلاة
عبد الرحمن محمد

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر لجنة الفتوى حكم الشك في عدد السجدات أثناء الصلاة، مؤكدة أن المسلم إذا التبس عليه الأمر ولم يدرِ هل سجد سجدة واحدة أم اثنتين، فعليه أن يبني على الأقل ويأتي بسجدة أخرى، ثم يسجد سجدتي السهو قبل التسليم من الصلاة، وذلك اتباعًا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالات.

وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن المصلي إذا شك في عدد السجدات في ركعة واحدة، فإن عليه أن يأخذ باليقين، وهو الأقل، ثم يسجد للسهو قبل ختام الصلاة، مشيرًا إلى أن هذه القاعدة تُعرف في الفقه باسم البناء على اليقين

وأكد أن هذا الإجراء كافٍ ولا يلزم معه إعادة ركعة جديدة، لأن المقصود تصحيح النقص المحتمل دون الإخلال بجوهر الصلاة.

وأوضح الشيخ عويضة أن الشك في عدد السجدات لا يبطل الصلاة ما دام المصلي قد بنى على اليقين وأكملها بسجود السهو، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه نسي في صلاته وسجد للسهو كما ورد في الأحاديث الصحيحة.

ومن جانبه، ذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن سجود السهو هو سجدتان متتاليتان يؤديهما المصلي بعد التشهد الأخير وقبل التسليم، بهدف جبر الخلل الذي قد يقع في الصلاة بسبب نسيان أو شك. وأوضح المركز أن من شك في عدد الركعات أو السجدات يبني على الأقل ويتم صلاته ثم يسجد للسهو، مؤكداً أن الصلاة صحيحة ولا حرج فيها.

واستشهد مركز الأزهر بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة ركعتين فقط من إحدى صلاتي العشي، ثم سلّم، فذكّره الصحابة بذلك، فعاد عليه الصلاة والسلام فأكمل ما فاته وسجد سجدتين للسهو في ختام الصلاة، مما يدل على أن هذا السجود سُنّة نبوية لتصحيح السهو أو الشك.

كما أوضح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن من شك أثناء صلاته هل سجد سجدة واحدة أم سجدتين، فعليه أن يأتي بسجدة ثانية ثم يسجد سجدتي السهو بعد الانتهاء من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، وقبل السلام مباشرة، دون إعادة التشهد مرة أخرى.

وأضاف الدكتور الورداني أن سجود السهو يكون قبل التسليم من الصلاة، ويتكون من سجدتين فقط، ثم يسلم المصلي بعد رفعه منهما مباشرة، لافتًا إلى أن سجود السهو سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تركه فصلاته صحيحة لكنها ناقصة الأجر، مؤكداً أن الالتزام بسنة النبي في هذا الأمر يضمن للمسلم صحة صلاته وطمأنينته في العبادة.

الشك في السجود سجود السهو مركز الأزهر العالمي عويضة عثمان دار الإفتاء

المتهم

الطب الشرعي يكشف حقيقة وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

الذهب

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

المتهم

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

انزلاق طائرة شحن

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

الفراخ والبيض

بعد الانخفاض المفاجئ.. كيلو الفراخ بكام النهارده؟

المتهم

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

عمر عصر

رفض يقرأ الفاتحة..عمر عصر يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل الأزمة مع محمود أشرف

خلال فاعليات الندوة بالعلمين

بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.. ندوة توعوية بمدينة العلمين الجديدة

اتوبيس بالكيلو 21

تشغيل 6 أتوبيسات جديدة بالكيلو 21 غربي الإسكندرية لتيسير حركة المرور

استمرار برامج التدريب المتنقلة للشباب والفتيات على المهن الحرفية والبيئية بأسيوط

استمرار برامج التدريب المتنقلة للشباب والفتيات على المهن الحرفية بأسيوط

بالصور

9 آلاف دولار مكافأة شراء سيارة كهربائية في هذه المدن

سيارة MG الكهربائية تعرض عائلة كاملة لحادث مميت بسبب عيب تصنيع

تهنئة قلبية من صدى البلد لعمرو ممدوح بمناسبة زفافه المبارك.. صور

وفاة فيفيان الفقي

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

هاني فرحات

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

