هل يشترط الوضوء لسجود التلاوة؟.. الإفتاء تحسم الجدل

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يقول صاحبه: ما حكم سجود التلاوة بغير وضوء؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية أن سجود التلاوة عند مواضعه من القرآن الكريم سُنَّةٌ مؤكدة في حق القارئ والسامع؛ فيُثاب فاعله ولا يُؤاخذ تاركه، ويُشترط له أن يكون الساجد على وضوء، لما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ إِلَّا وَهُوَ طَاهِر».

وأوضحت دار الإفتاء أنه يُشترط كذلك لسجود التلاوة استقبال القبلة وستر العورة، مشيرةً إلى أنه في حال عدم تمكن المسلم من السجود، جاز له أن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.

تفسير القرآن الكريم ببالذكاء الاصطناعي غير جائز شرعا

أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الحكم الشرعي المتعلق بالاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها تطبيق «شات جي بي تي»، في تفسير القرآن الكريم، وذلك ردًا على سؤال وُجِّه إليه بهذا الشأن.

وبيّن مفتي الجمهورية، من خلال الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أن الاعتماد الكلي على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تفسير القرآن الكريم أمر محظور شرعًا ولا يجوز الأخذ بمعاني القرآن منها بصورة مستقلة، مؤكدًا أن ذلك يأتي حفاظًا على كتاب الله تعالى من الوقوع في دائرة الظن والتخمين، وصونًا له من أن يتم تداوله أو تفسيره دون علم، أو أن تُنسب إليه معانٍ لم تثبت عن أهل الاختصاص، مع قصر الخوض في معاني القرآن على من امتلك أدوات التفسير وضوابطه المعتمدة من العلماء المعتبرين من المفسرين والفقهاء.