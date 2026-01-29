قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منها ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. الفرق المتأهلة لملحق دوري أبطال أوروبا
ما هي أفضل ليلة في العام.. القدر أم النصف من شعبان؟
سماع دوي إطلاق نار وانفجارات يضربان محيط مطار نيامي الدولي بالنيجر
انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر
كواليس أزمة عواد في معسكر الزمالك ليلة مباراة بتروجت.. فيديو
كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل
انفراد| على طريقة أفلام الأكشن.. لصوص يحفرون نفقا ويسرقون 3 غرف كهرباء بمستشفى بحلوان
الولايات المتحدة.. الحكم بالسجن 15 عامًا لمتهم بالتواطؤ مع إيران
تصعيد خطير بين واشنطن وطهران.. الحرس الثوري يهدد برد غير مسبوق
كاتب صحفي: ترامب يتعامل مع مصر باحترام واضح ويعتبر القاهرة ليست طرفا في صراعاته
حشد عسكري وتهديدات محتملة.. ماذا تريد واشنطن من طهران ؟
لدينا خطط لكل السيناريوهات.. الحرس الثوري الإيراني يرد على تصريحات ترامب
ديني

سورة لا تتم الصلاة إلا بها .. الإفتاء توضح

الصلاة
الصلاة
إيمان طلعت

قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة في حق الإمام والمنفرد لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

حكم من نسي قراءة الفاتحة أثناء الصلاة

قالت دار الافتاء المصرية، إنه يجب على من نسي قراءة الفاتحة أن يقرأها لأنه لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «أيما رجل صلى صلاة بغير قراءة أم القرآن فهي خداج فهي خداج»، أى ناقصة.

حديث «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ» قد أخرجه أحمد والشيخان والنسائي، ويمكن اعتباره في حق غير المأموم؛ كالإمام والمنفرد؛ لقول جابر رضي الله عنه "من صلَّى ركعة لم يقرأ فيها بأمّ القرآن فلم يصلّ، إلا أن يكون وراء الإمام" أخرجه الترمذي وقال: [حسن صحيح].


حكم نسيان قراءة الفاتحة في الصلاة
وقال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية السابق، إنه يجب على من ينسى قراءة الفاتحة إذا تذكر خلال الصلاة أنه نسي قراءة الفاتحة؛ أن يعيد الركعة التي لم يقرأ بها ومن ثم يسجد سجود السهو وذلك لأن سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة .

وأضاف "عاشور"، خلال إجابته على سؤال مضمونه «ما حكم نسيان قراءة الفاتحة في الصلاة لظروف مرضية » عبر البث المباشر ل دار الإفتاء المصرية على موقع الفيس بوك ، أنه في حال انه لم يتذكر أنه نسي شيء في الصلاة فلا إثم عليه وصلاته صحيحة ومقبولة.

السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي

مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

برومو مسلسل "صحاب الأرض"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل صحاب الأرض

حماس

توماس راسل: نزع سلاح حماس وضمان الأمن وتخفيف الأزمة الإنسانية عناصر معقدة في المرحلة المقبلة

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

