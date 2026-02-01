قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"جوتيريش" يحذر من تدهور الأوضاع في إقليم تيجراي الإثيوبي ويدعو إلى ضبط النفس
الشروط والموعد.. فتح باب التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2026
تداول 31 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
مات ساجدا.. وفاة مدير بالتعليم أثناء صلاة الجنازة على جاره بالغربية
نجوم البريميرليج في صدارة دافعي الضرائب.. كم يدفع صلاح ومرموش؟
المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة: مصر رسخت دور السيدات ومكانتهم في المجتمع
أفنان الشعيبي: استثمار الخطاب الديني والإعلامي ضرورة لحماية وتعزيز حقوق المرأة
الحسين الأردني يعلن رسميا انتقال عودة فاخوري إلى بيراميدز
الكلمة تفرق.. رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا حول دور المرأة
ترامب يأمر وزارة الأمن الداخلي بعدم التدخل في احتجاجات المدن الديمقراطية
مبعوثة أمريكية تصل إلى فنزويلا لإعادة فتح السفارة بعد 7 سنوات من القطيعة
خالد طلعت: 29 لاعبا انتقلوا من الأهلي للزمالك في آخر 40 عامًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقرير: قطر والإمارات والسعودية الأعلى نموا بين دول الخليج خلال عامي 2026 و2027

تقرير: قطر والإمارات والسعودية الأعلى نموا بين دول الخليج خلال عامي 2026 و2027
تقرير: قطر والإمارات والسعودية الأعلى نموا بين دول الخليج خلال عامي 2026 و2027
أ ش أ

أفاد تقرير مجموعة "الشال" الكويتية للاستشارات بأن البنك الدولي عرض في تقرير له صدر في يناير الماضي توقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري والعام المقبل، ضمن توقعاته العامة لنمو الاقتصاد العالمي.. مشيرا إلى أن قطر حظيت بأعلى توقعات للنمو في العامين، أو بنحو 5.3% للسنة الحالية، ونحو 6.8% لعام 2027، تلتها الإمارات بنحو 5% و5.1% للعامين على التوالي، ثم للسعودية بنحو 4.3% و4.4% للعامين على التوالي.

وأضاف التقرير أن سلطنة عمان حلت بعد السعودية بمعدل نمو متوقع بنحو 3.6% و4% لعامي 2026 و2027 على التوالي، ثم للبحرين بنحو 3.1% و2.9% للعامين على التوالي، وجاءت الكويت الأخيرة بنحو 2.6% و2.5% للعامين على التوالي.

وأشار إلى أن الاقتصاد الكويتي سجل انكماشا هو الأعلى بنحو - 3.6% في عام 2023، وانكماشا آخر بنحو - 2.6% عام 2024، ثم نموا موجبا هو الأدنى بحدود 2.7% في عام 2025.

وأوضح تقرير "الشال"أن البنك الدولي توقع في تقريره أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا في حدود 2.6% و2.7% لعامي 2026 و2027 على التوالي، مُذكرا بأن استمرار النمو بهذه الوتيرة حتى نهاية العقد الحالي يعني أن كامل العقد سيحقق أقل وتيرة نمو له منذ عقد الستينيات من القرن الماضي وبما يشمل عقد التسعينيات الذي عانى فيه الاقتصاد العالمي كثيرا من المشكلات.

ونصح التقرير بأنه لاجتناب مرحلة من الركود التضخمي، على السلطات في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، أن تعمل على تحرير التجارة وتحرير الاستثمار ودعم مشروعات التقنيات المتقدمة والاستثمار في التعليم.

وأشار إلى أنه مع توقّع دخول 1.2 مليار شخص إلى سوق العمل خلال عقد من الزمن، وفي وقت يبلغ مستوى الدين العام والخاص رقما قياسيا، وفي حدود معدلات النمو الأدنى المتوقعة، سوف يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية نحو 12% فقط من نصيبه في الدول المتقدمة، أي تتباعد كثيرا مستويات توزيع الدخل بين الدول.

ورأى أنه لتجاوز هذا المسار، ينصح بـ 3 إجراءات، الأول: هو العمل على الارتقاء بالصحة الجسدية والارتقاء بإنتاجية رأس المال البشري والتوسع الرقمي، والثاني: هو الارتقاء بمستوى بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بالسياسات العامة، والثالث: هو العمل على استدامة المالية العامة.

من جانب آخر.. تطرق تقرير "الشال" إلى إعلان بنك الكويت الوطني نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وأظهرت أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 615.9 مليون دينار، بانخفاض 22.7 مليون دينار، أي ما نسبته - 3.6%، مقارنة بنحو 638.6 مليون لعام 2024

وأوضح أن صافي الربح الخاص بمساهمي البنك بلغ نحو 575.6 مليون دينار مقارنة مع نحو 600.1 مليون في نهاية عام 2024، أي بتراجع بقيمة 24.5 مليون أو بنسبة -4.1%.

وأشار إلى أن الانخفاض في ربحية البنك يعود إلى ارتفاع جملة الضرائب على الرغم من ارتفاع إجمالي الربح التشغيلي وانخفاض جملة المخصصات، مضيفا أن صافي الإيرادات التشغيلية ارتفع بنحو 3.6% أي نحو 45.6 مليون، حين بلغ نحو 1.297 مليار مقارنة بنحو 1.251 مليار في نهاية عام 2024.

ولفت إلى ارتفاع بند إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) بنحو 43.1 مليون دينار، وارتفعت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 32.1 مليون، وبذلك ارتفع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 11 مليون دينار، ليبلغ 782.6 مليون في نهاية عام 2025 مقارنة مع 771.6 مليون في نهاية عام 2024.

وبين أن البنك حقق صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 216.9 مليون دينار كويتي، مقارنة مع نحو 208.4 مليون في نهاية عام 2024، أي أن صافي إيرادات الفوائد (في شقيه التقليدي والإسلامي) بلغ نحو 999.5 مليون في نهاية عام 2025 مقارنة مع نحو 980 مليونا بنهاية عام 2024، أي بارتفاع بقيمة 19.5 مليون وبنسبة 2.0%.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 29.7 مليون دينار أو ما نسبته 6.4%، وصولا إلى نحو 497.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 468 مليون في نهاية عام 2024، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود مصروفات التشغيل.

د تقرير مجموعة الشال الكويتية للاستشارات البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 1-2-2026

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

صيام الأيام البيض

صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد

هبوط أرضي داخل أحد البنزينات بمنطقة التجمع

مشهد مرعب .. لحظة هبوط أرضي مفاجئ داخل بنزينة في التجمع

الذهب

بعد قفزته الصاروخية .. لماذا هبطت أسعار الذهب عالميًا؟

ترشيحاتنا

اليونان تعلن حالة تأهب قصوى تحسبا لعواصف شديدة بعدة مناطق

اليونان تعلن حالة تأهب قصوى تحسبا لعواصف شديدة بعدة مناطق

رئيس باكستان يؤكد التزام بلاده بتعزيز الوئام بين الأديان

رئيس باكستان يؤكد التزام بلاده بتعزيز الوئام بين الأديان على المستويين الوطني والدولي

"الأونروا": مقتل أكثر من ألف شخص منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في غزة

الأونروا: مقتـ ل أكثر من ألف فلسطيني منذ وقف إطلاق النار في غزة

بالصور

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
فورد
فورد

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد