الرئيس بوتين يتلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
مشاهد قبيحة.. رئيس الفيفا يعلق على أحداث نهائي أمم أفريقيا 2025
بالأرقام| طفرة في خدمات التحسين الوراثي والرعاية البيطرية خلال ديسمبر
الهباش: لولا مصر لتمكن الاحتلال من تهجير الفلسطينيين
صبحي يهبط في الغردقة بـ«طائرة الجودو الأولمبي».. و365 مقاتلاً من 16 دولة يستعدون للمعركة
مجلس الشيوخ يوافق على حالات الإعفاء من الضريبة العقارية
الغردقة تعلن «الحرب البيطرية» على الكلاب الضالة.. 15 كلبًا في أولى حملات المدينة
تطور مهم في حفر الآبار الجوفية وإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بالطاقة الشمسية
وضع منهج جوهري جديد لصناعة الغزل والنسيج في مصر
مفتي الجمهورية يؤكد ضرورة ربط تطور المهن بالقيم الأخلاقية في عصر الذكاء الاصطناعي
شكرا لمصر .. مستشار الرئيس الفلسطيني ينقل ثلاث رسائل من شعبه
هؤلاء المتورطون | بيان عاجل من الكاف عن أحداث نهائي إفريقيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

رئيس الشيوخ: تضحيات الشرطة ملحمة وطنية خالدة في سجل مصر

المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ
المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

ألقى رئيس مجلس الشيوخ  المستشار عصام الدين فريد كلمة بمناسبة ذكرى (عيد الشرطة وثورة 25 يناير) ، قائلا: “هذا اليومُ الذي تتزامنُ معهُ الذكرى الرابعةُ والسبعون لعيدِ الشرطةِ المصرية.. يومٌ نحتفي فيهِ بأعظمِ قيمِ التضحيةِ والبطولةِ والفداء.. نحتفي بذكرى تضحياتِ رجالٍ وقفوا كالجبالِ الشامخةِ في وجهِ العدوانِ الغاشم.. وقَدَمُوا أرواحَهُم فداءً للوطن .. في ملحمةِ الإسماعيليةِ الخالدةِ عام ١٩٥٢.. التي ستظلُّ شُعلةً متجددةً تُذَكِّرُ الأجيالَ تلوَ الأجيالِ بأنَّ أرضَ الوطنِ وسيادتَهُ أغلى منَ النفسِ وأعزُّ منَ الروح”.

وقال فريد في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: رجالُ الشرطةِ المصريةِ اليوم.. هم امتدادٌ راسخٌ لهذهِ الروحِ الوطنيةِ العظيمة.. وحراسٌ أوفياءُ لمسارِ التنميةِ الشاملةِ الذي تبتغيهِ بلادُنا.. فهم يقفون على خطوطِ المواجهةِ الداخليةِ للحفاظِ على أمنِ المواطنِ واستقرارِ المجتمعِ.. ضحوا بأرواحِهِم في معركةِ مكافحةِ الإرهابِ واقتلاعِ جذورِه.. ليوفروا للوطنِ والمواطنينَ مناخًا آمنًا ومستقرًا.. يسيرُ خلالَهُ الوطنُ بثباتٍ في حاضرِه.. ليبنيَ مستقبلَهُ بحكمةٍ واقتدارٍ.

وأضاف: “ ويطيبُ لي بهذهِ المناسبةِ أن أتقدمَ بالأصالةِ عن نفسي وبالإنابةِ عن أعضاءِ مجلسِ الشيوخِ.. بأسمى آياتِ التهاني وأطيبِ الأمنياتِ.. إلى فخامةِ السيدِ الرئيسِ عبدِ الفتاحِ السيسي.. رئيسِ الجمهوريةِ.. وإلى السيدِ اللواءِ محمود توفيق.. وزيرِ الداخليةِ.. وإلى أعضاءِ هيئةِ الشرطةِ المصريةِ الأوفياءِ، وموجهًا تحيةَ إجلالٍ وتقديرٍ لأرواحِ شهداءِ الواجبِ ولأسرِهِمُ الصابرةِ، داعياً اللهَ أن يتغمدَهُم بواسعِ رحمتِهِ”.

و تابع: " كما يتزامنُ هذا اليومُ - أيضًا - مع ذكرى ثورةِ الخامسِ والعشرين من يناير .. هذه الثورةُ التي كادت أن تتعرضَ للاختطافِ على يدِ جماعةٍ ضالّة... سعت إلى مصادرةِ إرادةِ الأمةِ والنيلِ من هويتِها... غيرَ أنَّ الأمةَ المصريةَ أثبتت، مرةً بعدَ مرةٍ، أنَّ وعيَها أصلبُ من أن يُستباح... وأنَّ هويتَها أبقى من أن تُصادر... فقيّضَ اللهُ لهذا الوطنِ رجالًا أوفياء.. صانوا الدولة.. وحموا الهوية.. واستعادوا للشعبِ حقَّه.. يومَ أحاطوا بثوارِ الثلاثين من يونيو بسياجٍ منَ الوطنيةِ والعزةِ والكرامة... وبهذهِ المناسبةِ أتقدمُ إلى الشعبِ المصريِّ جميعِهِ بخالصِ التهاني وأطيبِ الأمنياتِ.

و اختتم :"حفظَ اللهُ مصرَ وشعبَها وجيشَها وشرطتَها، من كلِّ مكروهٍ وسوء.. وأدامَ على وطنِنا العزيزِ الأمنَ والأمانَ والاستقرار".

رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد عيد الشرطة ثورة 25 يناير ملحمةِ الإسماعيليةِ

مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
يسرا
فى عيد ميلادها الـ 46.. 10 صور تبرز جمال و انوثة مى عز الدين
مى عمر
ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

