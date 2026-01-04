رئيس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس الثاني عيد الميلاد: مصر أرض الأمن والسلام وموطن المحبة والتسامح

وجه المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، كلمة في بداية الجلسة العامة بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح.



وجاءت في كلمة رئيس مجلس الشيوخ؛ ونحنُ نستشرفُ أيامًا تحتفلُ فيها مصرُ بذكرى ميلادِ السيدِ المسيحِ عليهِ السلام، رمزِ المحبةِ والسلام، يطيبُ لي باسمي واسمِكم جميعاً أن نتوجهَ إلى قداسةِ البابا تواضروسَ الثاني، بابا الإسكندريةِ وبطريركِ الكرازةِ المرقسية، وإلى الإخوةِ المسيحيينَ في مصرَ وفي العالمِ بأسرِه بخالصِ التهاني القلبية بهذِهِ المناسبةِ الجليلةِ.



واستكمل رئيس المجلس: لقد اصطفى اللهُ سبحانَهُ وتعالى أرضَ مصرَ الطيبةَ لتكونَ ملاذًا آمنًا للسيدِ المسيحِ عليهِ السلامُ والسيدةِ مريمَ العذراءِ الطاهرة، يومَ أنْ بُوركت أرضُها برحلةِ العائلةِ المقدسةِ وهيَ دلالةٌ بالغةُ الوضوح على ما أرادَهُ اللهُ سبحانَهُ وتعالى لأرضِ مصر، بأنْ تكونَ على الدوامِ موطنًا للأمنِ والأمانِ، ومنبعًا للمحبةِ والسلام ويظلَ شعبُها متماسكًا قويًا ينشُدُ الخيرَ للإنسانيةِ في كلِّ مكانٍ.



واختتم المستشار عصام فريد: في هذا المقام نتوجهُ إلى العليِّ القديرِ بخالصِ الدعاء أن تجمعَنا دوماً على أرضِ مصرِنا الغاليةِ قيمُ المحبةِ والتسامحِ والتراحمِ، وأن يكللَ سعيَنا جميعًا نحو البناءِ والتنميةِ، وتحقيقِ التقدمِ لوطنِنا الحبيبِ في ظلِّ قيادةِ الرئيسِ عبدِالفتاحِ السيسي رئيسِ الجمهوريةِ.. وكلُّ عامٍ وشعبُ مصرَ جميعُهُ في رباطٍ ومحبةٍ وإخاء.

