برلمان

رئيس الشيوخ مهنئا المسحيين بعيد الغطاس: شركاء الوطن

المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ
المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

هنأ المستشار عصام الدين فريد ، رئيس مجلس الشيوخ ، الأخوة المسيحيون اليوم بعيد الغطاس المجيد.

وقال فريد خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "السيدات والسادة أعضاء المجلس 
يحتفل الأخوة المسيحيين ي اليوم بعيد الغطاس المجيد،فبإسمي وباسمكم أتقدم لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولجميع الأخوة المسيحيين؛ شركاء الوطن، بأطيب التهانى القلبية بهذا العيد الملئ بالبركات والنِعم، داعيا الله عز وجل أن ينعم علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والتقدم والرخاء تحت القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وكل عام والجميع بألف خير وصحة".

وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة برئاسة المستشار عصام فريد  خلال الجلسة العامة للمجلس؛ اليوم،نهائيا  على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر  برقم 196لسنة 2008.

ووافق المجلس على مقترح الحكومة بإضافة مادة جديدة ضمن التعديلات تتيح لوزير المالية مهلة زمنية.

وتلا المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي نص المادة:

يصدر وزير المالية قرار  بتعديل الائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم196لسنة 2008  بما يلزم بتطبيق أحكام القانون والعمل  وذلك خلال مدة  6 أشهر من تاريخ العمل به.

وإلى أن يصدر هذا القرار يتم العمل بالقانون الحالي فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون .

وقال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: نريد أن  نضع منهج زمنى يكفل  تنفيذ أحكام القانون .

