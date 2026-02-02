اليوم.. الحكم على المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا ووالدهم بالمنيا

تصدر محكمة جنايات مستأنف المنيا خلال جلسة اليوم النطق بالحكم في استئناف المتهمة بقتل صغار دلجا الـ 6 ووالدهم بديرمواس بمحافظة المنيا وذلك عقب ورود رأى فضيلة المفتي.

قررت المحكمة في جلستها الماضية إحالة المتهمة هاجر. ا. ع 27 سنه المتهمة بقتل صغار دلجا الـ 6 ووالدهم في دلجا بمركز ديرمواس لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها وحددت جلسة اليوم للحكم.

تعود أحداث القضية إلى شهر يونيو الماضي، حين استقبل مستشفى دير مواس المركزي عددًا من حالات الوفاة من أسرة واحدة، قبل أن تكشف تحقيقات النيابة العامة تورط الزوجة الثانية، المتهمة، في دس مادة سامة داخل الخبز المقدم لزوجها وأطفاله الستة، ما أسفر عن وفاتهم تباعًا داخل منزلهم.

وتضمن أمر إحالة المتهمة في القضية، التي حملت رقم 13282 لسنة 2025 جنايات ديرمواس، والمقيدة برقم 2579 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا، أن المتهمة قتلت الصغير محمد ناصر علي، عمدًا مع سبق الإصرار وباستخدام جوهر سام - مادة الكلوروفينابير -الذي يسبب الموت آجلًا، بأن بيتت النية وعقدت العزم المصمم على الخلاص منه، وأعدت لذلك الغرض سم قاتل بطبيعته مادة الكلوروفينابير شديدة السمية - ودسته له بقطعة خبز قدمتها له بتاريخ 2025/7/6 لتناولها قاصدة من ذلك قتله، فتناولها المجني عليه فأصابه الإعياء التسممي والمتمثل في انهيار التنظيم الحراري للجسم وفشل الأجهزة الحيوية حتى توقفت عن العمل، ما أودى بحياته بتاريخ 2025/7/11 على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية، وذلك على النحو الموضح التحقيقات، كما قامت بقتل أشقائه وزوجها أيضا بدس السم في الخبز.

