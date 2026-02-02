قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستشفيات شمال سيناء والمحافظات المجاورة ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الفلسطينيين
عراقجي: إيران مستعدة لإبرام اتفاق نووي عادل والدفاع عن نفسها ضد أي عدوان
مستشفيات شمال سيناء هي الوجهة الأولى للجرحى والمرضي الفلسطينيين
حصاد دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الرابعة .. تفوق مصري وصراع مفتوح قبل الحسم
وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة
وصول الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر إلى قطاع غزة
اليوم.. الحكم على المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا ووالدهم بالمنيا
خريطة الظواهر الجوية.. تنبيه من الرمال المثارة وفرص لأمطار على هذه المناطق
ماذا يحدث في ليلة النصف من شعبان؟.. علي جمعة يوضح تفاصيل 10 عجائب
ليلة النصف من شعبان 2026 اليوم.. احذر 5 أفعال تحرمك مغفرة الله
طرق إستخراج قيد عائلي 2026
14 شعبان.. مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة والمحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم.. الحكم على المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا ووالدهم بالمنيا

المتهمه بقتل صغار دلجا
المتهمه بقتل صغار دلجا
ايمن رياض

تصدر محكمة جنايات مستأنف المنيا خلال جلسة اليوم النطق بالحكم في استئناف المتهمة بقتل صغار دلجا الـ 6 ووالدهم بديرمواس بمحافظة المنيا وذلك عقب ورود رأى فضيلة المفتي.

 قررت المحكمة في جلستها الماضية إحالة المتهمة هاجر. ا. ع 27 سنه المتهمة بقتل صغار دلجا الـ 6 ووالدهم في دلجا بمركز ديرمواس لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها وحددت جلسة اليوم للحكم. 

تعود أحداث القضية إلى شهر يونيو الماضي، حين استقبل مستشفى دير مواس المركزي عددًا من حالات الوفاة من أسرة واحدة، قبل أن تكشف تحقيقات النيابة العامة تورط الزوجة الثانية، المتهمة، في دس مادة سامة داخل الخبز المقدم لزوجها وأطفاله الستة، ما أسفر عن وفاتهم تباعًا داخل منزلهم.

وتضمن أمر إحالة المتهمة في القضية، التي حملت رقم 13282 لسنة 2025 جنايات ديرمواس، والمقيدة برقم 2579 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا، أن المتهمة قتلت الصغير محمد ناصر علي، عمدًا مع سبق الإصرار وباستخدام جوهر سام - مادة الكلوروفينابير -الذي يسبب الموت آجلًا، بأن بيتت النية وعقدت العزم المصمم على الخلاص منه، وأعدت لذلك الغرض سم قاتل بطبيعته مادة الكلوروفينابير شديدة السمية - ودسته له بقطعة خبز قدمتها له بتاريخ 2025/7/6 لتناولها قاصدة من ذلك قتله، فتناولها المجني عليه فأصابه الإعياء التسممي والمتمثل في انهيار التنظيم الحراري للجسم وفشل الأجهزة الحيوية حتى توقفت عن العمل، ما أودى بحياته بتاريخ 2025/7/11 على النحو المبين بتقرير الصفة التشريحية، وذلك على النحو الموضح التحقيقات، كما قامت بقتل أشقائه وزوجها أيضا بدس السم في الخبز. 
 

المنيا دلجا ديرمواس اعدام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

النقيب الشهيد عمر معاني ..

خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026 في محلات الصاغة

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 1 فبراير في محلات الصاغة

إمام عاشور

انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

المتهمات

فتيات ليل في شوارع التجمع.. ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للأداب داخل السيارات

أسعار السجائر الأجنبية الجديدة في مصر بعد زيادة فيليب موريس

أسعار السجائر الأجنبية الجديدة في مصر بعد زيادة فيليب موريس

ترشيحاتنا

مايكروسوفت

مايكروسوفت تعترف بخلل في ويندوز 11.. تحديثات أخيرة تسببت في تعطل الأجهزة

كوينيجسيج يسكو

كوينيجسيج يسكو الخارقة تظهر بتعديلات MANSORY.. بسعر خيالي

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. الأقوى في تاريخ فيفو.. إليك أهم مواصفات وسعر هاتف iQOO 15 قبل انطلاقه و ريلمي تطلق هاتفي Realme 16 5G ببطاريات ضخمة وتصميم متين

بالصور

بتعمل عظمة.. إشادات واسعة بأداء دينا الشربيني في إعلان مسلسل اتنين غيرنا

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

لـ رمضان ..5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

فيديو

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق: متصالحة مع سني الحقيقي وقررت العزلة بعد ما اتأذيت .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد