قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس
القصة الكاملة لوفاة زوج على يد زوجته بسبب رفضه شراء علبة سجائر لها
لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع
تاريخ موجهات الهلال ضد الأهلي قبل قمة الدوري السعودي
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية.. بعد قليل
ميلان يتعاقد مع الموهبة المغربية يحيى إدريسي من تشيلسي
ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول
هبوط كبير.. سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الإثنين
أخبار سارة للمواطنين بنهاية الأسبوع بشأن منافذ أهلا رمضان
رحيل مجاني وإعارة.. 3 مطبات في مشوار الأهلي| إيه الحكاية؟
قائد بحري إسرائيلي سابق: واشنطن تفضل المسار الدبلوماسي مع إيران وتتحفظ على تدخل تل أبيب
محافظ شمال سيناء: 50 فلسطينيا أنهوا علاجهم داخل مصر ووصلوا إلى معبر رفح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هبوط كبير.. سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الإثنين

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
أمل مجدى

سجلت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم هبوطا كبيرا، حيث استمرت أسعار الذهب في التراجع، بعد أكبر انخفاض لها منذ أكثر من عقد.

وتراجع سعر أونصة الذهب في السوق  بما يصل إلى 10% اليوم الإثنين، ليهبط بمقدار الخمس عن أعلى مستوى على الإطلاق سجله منذ يومان.



أسعار الذهب الآن في مصر


ويرصد موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الاثنين كالآتي:

سعر الذهب عيار 24 يسجل 7497 جنيها

سعر الذهب عيار 21 يسجل 5560 جنيها

أونصة ذهب 31.10 جرام عيار 24 تسجل 235,120.44 جنيها

سعر جنيه الذهب 

أما جنيه ذهب عيار 21 – 8 جرام يسجل  52,920.00 جنيها

ووصل سعر الربع جنيه الذهب عيار 21 – 2 جرام نحو 13,246.00 جنيها


سعر سبيكة الذهب اليوم

وسبيكة 0.25 ربع جرام ذهب عيار 24 تسجل 2,055.29 جنيها

أما سبيكة ذهب 0.5 جرام عيار 24 وصل سعرها 3,919.57  جنيها

والسبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 تسجل 7,658.14 جنيها


وسجلت سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24 نحو7,523,192.86 جنيها

وسجلت سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 نحو 75,621.43 جنيها

أما سبيكة ذهب 100جرام عيار 24 سجلت نحو 755,614.29 جنيها


وسجلت سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24 نحو 117,575.77 جنيها

وبلغ سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24 نحو 18,982.86 جنيها

ووصلت سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24 إلى 151,222.86 جنيها


وسجلت سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24 نحو 189,028.57 جنيها

وسبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 سجلت نحو 1,881,335.71 جنيها

أما السبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 سجلت 37,815.71 جنيها

ووصلت سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 إلى نحو 377,907.14 جنيها

سعر اونصة الذهب

 

سجل سعر أونصة الذهب الآن 4,746.91 دولارا للأوقية.

الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 24 اليوم سعر جرام 24 اليوم سعر جرام الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

السلع

30% تخفيضات وجميع السلع متوفرة.. الغرف التجارية تكشف آخر الاستعدادات لرمضان

صورة أرشيفية

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة بمحيط بلدة أنصارية جنوبي لبنان

صورة أرشيفية

صب السقف .. خبير تنمية يكشف عقبة في قانون البناء الجديد 2026

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد