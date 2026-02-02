هبوط كبير.. سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الإثنين

سجلت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم هبوطا كبيرا، حيث استمرت أسعار الذهب في التراجع، بعد أكبر انخفاض لها منذ أكثر من عقد.

وتراجع سعر أونصة الذهب في السوق بما يصل إلى 10% اليوم الإثنين، ليهبط بمقدار الخمس عن أعلى مستوى على الإطلاق سجله منذ يومان.





أسعار الذهب الآن في مصر



ويرصد موقع صدى البلد الإخباري، أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الاثنين كالآتي:

سعر الذهب عيار 24 يسجل 7497 جنيها

سعر الذهب عيار 21 يسجل 5560 جنيها

أونصة ذهب 31.10 جرام عيار 24 تسجل 235,120.44 جنيها

سعر جنيه الذهب

أما جنيه ذهب عيار 21 – 8 جرام يسجل 52,920.00 جنيها

ووصل سعر الربع جنيه الذهب عيار 21 – 2 جرام نحو 13,246.00 جنيها



سعر سبيكة الذهب اليوم

وسبيكة 0.25 ربع جرام ذهب عيار 24 تسجل 2,055.29 جنيها

أما سبيكة ذهب 0.5 جرام عيار 24 وصل سعرها 3,919.57 جنيها

والسبيكة الذهب 1 جرام عيار 24 تسجل 7,658.14 جنيها



وسجلت سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24 نحو7,523,192.86 جنيها

وسجلت سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 نحو 75,621.43 جنيها

أما سبيكة ذهب 100جرام عيار 24 سجلت نحو 755,614.29 جنيها



وسجلت سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24 نحو 117,575.77 جنيها

وبلغ سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24 نحو 18,982.86 جنيها

ووصلت سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24 إلى 151,222.86 جنيها



وسجلت سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24 نحو 189,028.57 جنيها

وسبيكة الذهب 250 جرام عيار 24 سجلت نحو 1,881,335.71 جنيها

أما السبيكة الذهب 5 جرام عيار 24 سجلت 37,815.71 جنيها

ووصلت سبيكة الذهب 50 جرام عيار 24 إلى نحو 377,907.14 جنيها

سعر اونصة الذهب





سجل سعر أونصة الذهب الآن 4,746.91 دولارا للأوقية.